La empresaria Kit Bin Wong festejó un cumpleaños más rodeada de amigos

La Plaza Hong Kong, el escenario

La Plaza Hong Kong, que administra exitosamente, fue el escenario para la celebración de un cumpleaños más de una gran mujer: kit Bin Wong.

El fin de semana, la encantadora mujer y gran anfitriona recibió regalos, pero sobre todo el afecto y el cariño de quienes la quieren y estiman y le desean muchos años de vida y éxitos en todo lo que emprende.

Kit convivio con el personal de su empresa, que es la plaza Hong Kong y su gran restaurante de comida china.

A esta mujer la quiere todo mundo por su sencillez y espíritu altruista. Ella siempre está dispuesta a ayudar a sus semejantes.

Y ya después, vino la fiesta en grande con la llegada de muchos invitados, entre los que pudimos ver a Paco Lechón y su distinguida esposa Anashely, quien cantó acompañada de un conjunto musical norteño-tropical que llevó el gran Indio Blanco Humberto Lara, quien por cierto le sacó brillo al piso bailando con la licenciada Susana Hurtado Monserrat.

Todo mundo estuvo feliz, todo mundo bailó y se divirtió mucho, y al final, la partida del rico pastel y, por supuesto, la foto del recuerdo con los amigos.

Felicidades Kit..!