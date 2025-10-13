El Servicio de Urgencias, referente en atención prehospitalaria y rescate

Conmemora el 49 aniversario del SUEM

Refrenda su compromiso con la vida y el servicio público a favor de la población mexiquense

Toluca, Estado de México.– Desde su creación, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) se ha consolidado como una institución esencial en la atención médica prehospitalaria, el rescate y la respuesta ante emergencias. Con personal altamente capacitado y profundo sentido humano, el SUEM forma parte fundamental de la protección civil y del sistema de salud estatal.

Con motivo de su 49 aniversario, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Salud, reconoce la trayectoria del SUEM y la dedicación del personal operativo, técnico y administrativo que brinda atención a la población las 24 horas del día, los 365 días del año.

El Subdirector del SUEM, Ricardo Rodríguez de la Cuadra, informó que la institución dispone de 247 elementos altamente calificados, quienes en lo que va del año han atendido a 15 mil 700 personas, reflejo de su eficiencia operativa y del compromiso permanente de su equipo.

Asimismo, la dependencia cuenta con 136 unidades, entre ambulancias y camiones de rescate, de las cuales, 31 son de reciente incorporación, lo que fortalece la capacidad de respuesta inmediata mediante la coordinación interinstitucional impulsada durante la actual administración.

El servicio mantiene seis bases operativas en Toluca, Ecatepec, Atlacomulco, Villa Victoria, Huixquilucan e Ixtapan de la Sal, y opera con unidades especializadas en rescate acuático, urbano, vertical y con apoyo K9, lo que le permite atender emergencias en todo tipo de terreno y condiciones.

Además, el SUEM integró a su equipo tres caninos de raza pastor belga malinois, que actualmente se encuentran en proceso de recibir nombre. La Secretaría de Salud invita a la población a participar en esta elección a través de sus redes sociales oficiales.

Otorga el Issemym más de 9 mil atenciones integrales en salud mental

De enero a septiembre de este año, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) otorgó 9 mil 853 atenciones integrales en salud mental a través del Hospital Regional Toluca, mediante sus áreas de psicología, psiquiatría y medicina general.

En el marco por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, Germán Benito Bernáldez Jaimes, jefe de Enseñanza e Investigación de la Coordinación de Salud Mental de este nosocomio, informó que los principales diagnósticos registrados corresponden a trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, relacionados con el estrés, con problemas familiares y laborales; burnout, insomnio, déficit de atención y esquizofrenia, entre otros.

Los grupos de edad que con mayor frecuencia acuden a la consulta se encuentran entre los 40 y 49 años, seguidos de personas de 15 a 19 y de 50 a 64 años. No obstante, se ha detectado que la población joven recurre en menor medida a la atención especializada, lo que dificulta la detección temprana de posibles trastornos emocionales.