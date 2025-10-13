Recolectan más de 9 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos

Campaña “ElectroRecicla” del GEM

Metepec, Estado de México.– Gracias a la participación ciudadana y de servidores públicos, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), recolectó más de nueve toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos mediante la campaña “ElectroRecicla”.

La finalidad fue promover entre la población una cultura de manejo responsable y de separación adecuada de este tipo de residuos, además de fomentar su correcta disposición, reutilización y reciclaje para contribuir a proteger el medio ambiente.

Entre los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso que fueron recolectados durante los tres días de la campaña destacan computadoras de escritorio, laptops, impresoras, monitores, celulares, televisores, electrodomésticos pequeños, cargadores y teclados. Las jornadas se realizaron en las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado de México, en el edificio de la Secretaría de la Contraloría y en el Conjunto Sedagro.

La SMAyDS señala que los residuos acopiados se entregan a la empresa Asociación Mexicana de Recicladores de Eléctricos y Electrónicos (AMREE), donde se agrupan de acuerdo a la clasificación internacional en seis categorías; el material clasificado, se desensambla para la recuperación de diferentes componentes, lo que tiene valor se envía a reciclaje para ser usado como materia prima y lo no valorizable, se envía a destino final.

La SMAyDS convoca a la población a participar en futuras actividades de recolección, las cuales son informadas a través de sus cuentas oficiales de redes sociales en Facebook: Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, en Instagram: AmbienteEdomex y en X: @AmbienteEdomex.