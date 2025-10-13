Karen Espriú recibe el Micrófono de Oro por su virtuosismo en “Frida Kahlo, el Musical”

Por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México

Una obra que celebra el legado de la pintora mexicana con música original

En una noche cargada de emoción y reconocimiento artístico, la actriz, cantante, compositora y bailarina Karen Espriú fue galardonada con el Micrófono de Oro por su interpretación protagónica en “Frida Kahlo, el Musical: La vida de un ícono”, obra que se presenta con éxito en el Teatro Centenario Coyoacán.

El premio, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, reconoce su trayectoria multifacética y su destacada actuación en una producción que ha sido aclamada por el público y la crítica.

La entrega del galardón se realizó al término de la primera función de la temporada. En representación de la presidenta de la asociación, Rosalía Buaún Sánchez, la directora de la misma, Jadira Armendáriz subió al escenario para elogiar a Espriú: “Han logrado una obra extraordinaria, darle voz a esta mujer y llevarla más allá de sus pinturas. Tu trayectoria no es cualquier cosa, eres multifacética y tienes una formación increíble: bailarina, cantante, compositora, comunicadora… además hermosa y talentosa”, expresó ante un público visiblemente conmovido.

Karen Espriú, quien además compuso la música original del musical, recibió el reconocimiento con humildad y gratitud: “Gracias, yo lo recibo no solo por mí, sino en nombre de todos mis compañeros y del mismo Gerry (Gerardo Quiroz Acosta). Esto es un trabajo conjunto, todos nos hemos rifado en este escenario y fuera de él, por eso creo que este premio lo merecemos todos juntos”, declaró.

La obra, dirigida y producida por Gerardo Quiroz Acosta, ofrece un recorrido íntimo por la vida de Frida Kahlo, desde 1918 hasta 1954, explorando sus momentos más significativos, sus dolores, pasiones y el legado que dejó como una de las artistas más influyentes de Latinoamérica. La puesta en escena se convierte en un lienzo vivo que refleja los colores, emociones y contradicciones de Frida, con una banda sonora que fusiona géneros como mariachi, bolero, huapango y tango.

El elenco incluye también a Frida Moreno “Momo”, Karina Amin Lozano y Ale Monterde, quienes acompañan a Espriú en esta travesía escénica. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y está clasificada para adolescentes y adultos.

Las funciones se presentan en el Teatro Centenario Coyoacán, ubicado en Centenario 159, Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, los sábados a las 18:00 y 20:00 horas, y los domingos a las 18:00 horas. Los boletos están disponibles desde $499 hasta $677 pesos, y pueden adquirirse en línea.

Con esta distinción, Karen Espriú se consolida como una figura clave en el teatro musical contemporáneo mexicano, y “Frida Kahlo, el Musical” se posiciona como una de las producciones más relevantes del año, celebrando no solo el arte de Frida, sino también el talento colectivo que la revive sobre el escenario.