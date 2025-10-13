El IMSS desplegó personal médico, técnico y operativo enmunicipios afectados por lluvias

Activaron los protocolos de emergencia

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que las lluvias que afectaron estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro activaron los protocolos de emergencia y se mantiene comunicación permanente con el Consejo Nacional de Protección Civil para atender a la población y las zonas dañadas.

Señaló que por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se desplegó personal médico, técnico y operativo para proteger a las personas que están en los municipios más afectados y restablecer los servicios.

Zoé Robledo recordó que el pasado fin de semana acudió a Poza Rica y otros lugares donde ha habido interrupciones de servicios, en particular en La Ceiba, Puebla, donde se está terminando de realizar acciones de limpieza y desinfección por parte de las brigadas.

“Vamos a seguir informando y trabajando para salir adelante de esta emergencia como lo sabemos hacer los mexicanos y las mexicanas, con mucha solidaridad. Y en el IMSS con mucha disciplina en el seguimiento de nuestros propios protocolos”, refirió.