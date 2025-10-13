El IMSS desplegó personal médico, técnico y operativo enmunicipios afectados por lluviasNacional lunes 13, Oct 2025
- Activaron los protocolos de emergencia
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que las lluvias que afectaron estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro activaron los protocolos de emergencia y se mantiene comunicación permanente con el Consejo Nacional de Protección Civil para atender a la población y las zonas dañadas.
Señaló que por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se desplegó personal médico, técnico y operativo para proteger a las personas que están en los municipios más afectados y restablecer los servicios.
Zoé Robledo recordó que el pasado fin de semana acudió a Poza Rica y otros lugares donde ha habido interrupciones de servicios, en particular en La Ceiba, Puebla, donde se está terminando de realizar acciones de limpieza y desinfección por parte de las brigadas.
“Vamos a seguir informando y trabajando para salir adelante de esta emergencia como lo sabemos hacer los mexicanos y las mexicanas, con mucha solidaridad. Y en el IMSS con mucha disciplina en el seguimiento de nuestros propios protocolos”, refirió.