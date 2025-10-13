Realiza Clínica Hospital de Tehuacán del ISSSTE primera cirugía de traumatología

Servicios de esta especialidad a pacientes

Puebla, Pue.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, destaca que personal de la Clínica Hospital (CH) de Tehuacán, Puebla, realizó su primera cirugía de traumatología, lo que representa un parteaguas en la atención que se brinda en esta unidad médica a 48 mil derechohabientes de este municipio, Ciudad Serdán, Esperanza y Guadalupe Victoria.

El director de esta unidad médica, Humberto Aguilar Rivera, detalló que la intervención se llevó a cabo bajo la dirección del especialista en traumatología, Óscar David Flores Huerta, y consistió en la colocación de placas y tornillos para tratar una fractura grave de tibia y peroné.

El procedimiento, precisó, tuvo una duración de 54 minutos y la recuperación de la derechohabiente de 64 años avanza favorablemente, por lo que fue dada de alta para continuar con los cuidados correspondientes desde casa.

En la intervención participaron el anestesiólogo Juan Antonio Hernández Sánchez; el residente de traumatología Zenón Alberto Cenicero Pérez; la enfermera instrumentista Nohelia Hernández Arcos; y la enfermera circulante Irassema Blanco Montalvo.

Por su parte, el Subdelegado Médico del ISSSTE en Puebla, Alfonso Tepanécatl García, indicó que en los siguientes días se tienen programadas dos cirugías más, y reconoció que esta incorporación a la unidad médica contribuirá a brindar servicios de esta especialidad a los pacientes, por lo que se evitará que sean trasladados al tercer nivel de atención.

El ISSSTE, a través de la CH de Tehuacán, Puebla, celebra la realización de este procedimiento y refrenda el compromiso de continuar con las acciones que contribuyan a brindar atención médica oportuna a la derechohabiencia.