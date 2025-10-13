Karla Breu regresa a la Ciudad de México con un concierto íntimo y lleno de estrenos

Acompañada por invitados especiales

Se presentará el 16 de octubre en Casa Centanni Music Hall

Por Arturo Arellano

Después de una pausa en sus presentaciones en la Ciudad de México, Karla Breu regresa con un concierto íntimo este 16 de octubre en Casa Centanni Music Hall, ubicado en Polanco. La cita promete ser una velada cercana, emotiva y llena de sorpresas, donde la artista compartirá temas inéditos, colaboraciones especiales y sus canciones más queridas.

«Estoy muy emocionada porque hace tiempo que no me presento en la Ciudad de México. Casa Centanni es un lugar muy bonito, estar cerca de la gente es de las cosas que más disfruto. Que escuchen mis canciones, que las vivan conmigo… por ellos es que toda mi carrera es posible», expresó Breu en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Entre los momentos más esperados del show está el estreno de varias canciones que aún no han sido lanzadas oficialmente. “Me gusta probar las canciones con el público antes de que salgan. Así lo hice antes en el Lunario, lancé temas por primera vez y vi cómo reaccionaban”, recuerda.

Su más reciente sencillo, “A Contracorriente”, ya está disponible en plataformas digitales junto con su videoclip. La canción fue grabada en vivo en estudio, un proceso que Karla describe como orgánico y mágico: “Nos metimos al estudio y armamos todo desde cero entre todos. Son mis músicos de siempre, los que han grabado la mayoría de mis canciones”.

Uno de los momentos más emotivos será la interpretación de “Volvería”, junto al cantautor Juan Solo, quien será uno de los invitados especiales. “Es una canción que nos ha traído cosas muy bonitas juntos”, destacó.

El repertorio incluirá también temas icónicos como “Te prometo”, “Entre tú y yo”, “Te quedas o te vas” y “Tú no vales la pena”, además de posibles covers y estrenos. “Siempre creo que es mejor que sobren canciones. Me emociona mucho cantar ‘Te prometo’, porque la escribí en un momento muy difícil. Ese tema tiene algo que me mueve muchas cosas”, confesó.

Sobre el uso de inteligencia artificial en la música, Breu reflexiona: “Las herramientas de IA son útiles, pero se siente cuando algo sale del corazón, de una persona, y no de una máquina. Eso se nota. La IA no podrá replicar el sentimiento de las personas”.

Finalmente, la artista expresó su deseo de llevar su música a otras ciudades del país: “Ojalá que sí pueda ir a otros sitios de México, no solo la capital, porque hay mucha gente que nos está esperando”. Su próximo material discográfico está previsto para enero de 2026. Los boletos para el concierto están disponibles en Passline.