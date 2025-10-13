Suman más de 60 las personas fallecidas por lluvias en 5 estados

Emergencia nacional

Los más afectados fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro

Las intensas lluvias registradas la semana pasada han dejado, hasta ayer lunes, un saldo de 64 personas fallecidas, más de 65 no localizadas y una población aún no cuantificada en situación de extrema vulnerabilidad, con pérdidas patrimoniales parciales o totales, sin cobijo ni comida en cinco estados del país, informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes de las fiscalías estatales, los estados más afectados por las precipitaciones fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se registraron los mayores daños e inundaciones.

“Del 6 al 9 de octubre se registraron intensas lluvias en el país; cinco estados fueron los más afectados. En Veracruz se reportaron 280 milímetros y en Puebla 286 milímetros, provocando el aumento del nivel de ríos y arroyos”, detalló la funcionaria federal.

Durante la conferencia mañanera, señaló que el mayor número de muertes se reportó en Veracruz, con 29; en Hidalgo se han registrado 21 personas muertas; 13 en Puebla; una en Querétaro; mientras en San Luis Potosí no se registran hasta el momento personas fallecidas.

Asimismo, refirió que el número de personas no localizadas en tres de los cinco estados afectados suma, por el momento, 65.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una conexión a distancia, la coordinadora de Protección Civil indicó que la intensidad de las tormentas se dieron entre el 6 y 9 de octubre.

Al presentar el reporte de los daños, indicó que en Veracruz hay 40 municipios en total afectados, de los cuales 22 tienen los mayores impactos. En esa entidad se reportan hasta ahora 18 personas no localizadas.

En el estado de Hidalgo, agregó la funcionaria, son 28 municipios total afectados, de los cuales 23 con mayores efectos. Suman hasta ahora 43 personas desaparecidas.

En Puebla son 23 municipios afectados, de los cuales 17 tienen mayor afectación. Lamentablemente se reportan cuatro casos de habitantes no localizados.

En Querétaro, otra de las entidades impactadas por las recientes lluvias, hay ocho municipios con afectaciones, dos de ellos con efectos mayores. No se reportan por ahora personas desaparecidas.

En tanto que en San Luis Potosí, dijo Velázquez, el número de municipios afectados alcanza 12, de los cuales dos tienen efectos más fuertes. No hay registro de muertes ni desaparecidos.

“Todos los reportes (de muertes) son confirmados y soportados por las carpetas levantadas en cada una de las fiscalías de los estados. Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y de los municipios. Nadie quedará desamparado”, señaló la funcionaria.

Velázquez Alzúa recordó que se mantiene activo el número de atención 079, para reportar a familiares no localizados en las zonas afectadas.

Despliegue de más de 10 mil militares

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa (Defensa), y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) presentaron una evaluación de daños en los estados afectados por las lluvias de los recientes días.

En la conferencia mañanera, también, Trevilla Trejo destacó acciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con el despliegue de 7 mil 347 efectivos.

Mientras que el almirante Morales Ángeles mencionó el despliegue de 3 mil 300 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, así como la implementación de un dispositivo de 85 vehículos, 8 aviones, 9 helicópteros, 2 buques para transporte de agua y víveres, 19 embarcaciones, 7 drones, 3 plantas potabilizadoras, y 4 cocinas móviles, entre otras. Ambos secretarios mencionaron acciones especiales en Poza Rica y Álamo, Veracruz, municipios más afectados.

Atiende la SICT 108 afectaciones en la red carretera federal

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que por las lluvias ha habido 108 interrupciones en la red carretera federal de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, 103 de las cuales fueron liberadas y se trabaja en las cinco restantes.

En un comunicado, la SICT explicó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se intensificaron las labores de limpieza en las carreteras federales, al igual que en caminos estatales y rurales dañados.

“Se atiende la caída de árboles, derrumbes, deslaves y crecidas de ríos; personal de la SICT realiza la remoción de escombros y la limpieza de las vías, lo que ha permitido restablecer la circulación de forma rápida”, se agregó en el documento.

En Hidalgo hubo 24 interrupciones en los caminos; en Puebla, 16; en Querétaro, seis; mientras en San Luis Potosí hubo siete y en Veracruz, 55.

Afectado, el suministro eléctrico de 6 estados: CFE

Al menos 320 mil 383 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron afectados por las fuertes precipitaciones y vientos en seis estados desde el 9 de octubre. A la fecha, el suministro se ha restablecido a 273 mil 59, lo que representa un avance de 85 por ciento, informó el organismo en un comunicado.