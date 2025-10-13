¿Quién es la máscara? Se estrena como líder de audiencia dominical

Producción de Miguel Ángel Fox

Superó a su principal competidor por más del 77% de audiencia

El estreno de ¿Quién es la máscara? 2025, producción de Miguel Ángel Fox, se colocó como el programa dominical más visto en TV abierta, al registrar un alcance de 14.9 millones de personas, superando a su principal competidor por más del 77% de audiencia.

En la edición 2025 de ¿Quién es la máscara? el panel de investigadores está conformado por Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda Contreras, quienes se enfrentan al reto de descubrir las identidades ocultas detrás de 18 personajes inéditos, con trajes deslumbrantes y voces camufladas. La conducción está a cargo de Omar Chaparro.

El misterio, la música y el espectáculo regresaron a la televisión mexicana con el estreno de la séptima temporada de “¿Quién es la Máscara?”, el exitoso reality show de Televisa que debutó el pasado domingo 12 de octubre por el Canal de Las Estrellas.

Entre los personajes más comentados del primer episodio destacan:

-Meta Liebre, con una potente voz y estilo enigmático.

-Shiba Moon, una perrita inspirada en Sailor Moon que sorprendió al público.

La primera celebridad en ser desenmascarada fue la actriz y conductora Adamari López, quien se ocultaba tras el personaje de Shiba Moon. Ninguno de los panelistas logró adivinar su identidad, y las apuestas iban desde Lyn May hasta Andrea Legarreta. Tras su eliminación, Adamari compartió en redes sociales: “Atreverse, de eso se trata. Amé esta experiencia… ¡hasta canté!”.

Aunque el programa apenas comenzó, ya circulan rumores sobre otras posibles celebridades participantes. En redes sociales se especula que Marie Claire Harp podría estar detrás de Meta Liebre, mientras que Karina Torres también ha sido mencionada como concursante encubierta. Ninguna ha confirmado ni desmentido los rumores.

El productor del programa aseguró que esta será “la mejor temporada de todas”, con mayor inversión en escenografía, efectos visuales y narrativa. El formato mantiene su esencia: cada semana, los personajes se enfrentan en duelos musicales y el público, junto con los investigadores, vota para decidir quién continúa y quién será desenmascarado.

¿Quién es la máscara? es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Quién es la máscara? se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.