Adolescente mexicano crea app para combatir el bullying

Posee un IQ mayor que Einstein

Transformó la dsicriminación que vivió en una poderosa herramienta que fomenta el respeto y el autocuidado desde la infancia

Tras ser víctima de bullying en la escuela por su talento, David Camacho Flores, de apenas 13 años y con un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein, decidió transformar el dolor que vivió en una poderosa herramienta de cambio, fomentando el respeto, la empatía y el autocuidado desde la infancia.

En lugar de quedarse callado y aguantar insultos, el adolescente desarrolló “Macayos” una aplicación diseñada para enseñar inteligencia emocional a niños y niñas; su plataforma también cuenta con un sistema de alertas para que, en caso de registrar actos de violencia o acoso, se notifique de inmediato a padres, maestros o autoridades escolares.

David demuestra que no hay edad para cambiar el mundo, y que a veces, quienes más sufren son también quienes tienen el mayor valor para proteger a los demás. Su historia ya inspira a expertos en salud mental, educadores y líderes sociales en México.

“Sufrí de bullying durante muchos años, hasta que dije ¡basta!, esto no puede seguir así, no debería estar pasando”, destaca “David Da Vinci”, como le gusta que le llamen.

Esa experiencia fue la chispa que lo impulsó a emprender y crear Macayos, una aplicación que busca combatir las agresiones escolares a través de la inteligencia emocional y el juego.

App de niños para niños

“Macayos”, explicó David, nació de su propia experiencia como víctima de bullying; la aplicación combina la lógica gamificada de Duolingo, la narrativa emocional de la película “Intensamente” y un enfoque pedagógico validado en campo.

La aplicación ya tiene un producto mínimo viable (MVP) probado en varios colegios con resultados positivos entre alumnos, padres y docentes; su modelo contempla licencias por grado escolar y está listo para operar en esquemas B2B (empresa a empresa), B2C (empresa a consumidor) y B2G (empresa a gobierno).

La app tiene como personaje principal a David da Vinci, quien ayuda a los niños a entender conceptos como el equilibrio emocional. “Creado por un niño para otro niño, qué mejor que un niño que sabe cuáles son los problemas que se sufren en una escuela, que mejor que un niño que ya vivió esto lo transmita a otro niño”, destaca.

“Macayos” se incubó en Startup México y hoy cuenta con el respaldo del Tec de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de Coahuila y próximamente, la Universidad Pedagógica Nacional.

Entre clases y emprendimiento

David estudia en línea en International School, lo que le permite viajar y dedicar tiempo a su pasión: innovar. Se levanta a las seis de la mañana y combina sus estudios con el desarrollo de su empresa. “La disciplina es el motor de todo y la pasión lo impulsa”, afirma.

El apoyo de su familia ha sido fundamental. “El apoyo de mis papás es incondicional, lleno de disciplina y pasión. Hay veces que vamos de gira y regresa (su mamá) a la habitación del hotel que no puede, pero lo hace con mucho amor y no se rinde”, comenta.

David se llevó a los «tiburones» en Mentes en Acción

El talento de David lo llevó a participar en Mentes en Acción: Hecho en México, un evento de la Secretaría de Economía, estilo “Shark Tank”, que busca impulsar el talento mexicano, y consiguió apoyo de inversionistas como Rodrigo Herrera, Arturo Elías Ayub, Ana Victoria García y Mauricio Schwartzman.

Pero el pitch de David fue más que una presentación de negocio; fue un llamado urgente, desde la voz de alguien que, pese a su corta edad, ha vivido en carne propia el acoso escolar y la falta de acompañamiento emocional.

Su próximo reto será representar a México en Heilbronn Slush’D 2025, en Alemania, uno de los eventos más importantes para emprendedores jóvenes que conecta talento con universidades e inversionistas que se realizará el próximo 23 de octubre.

Datos que no pueden ignorarse

7 de cada 10 estudiantes entre 6 y 13 años presentan síntomas de ansiedad.

8 de cada 10 sufren bullying.

6 de cada 10 ya han probado alcohol o drogas antes de los 13 años.