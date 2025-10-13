Clara Brugada destaca finanzas sólidas, más inversión, seguridad, bienestar e infraestructura social

Primer Informe de Gobierno

Propone un ejercicio republicano de diálogo entre poderes para una agenda común en favor de la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso local, donde aseguró que la capital del país vive una nueva etapa de transformación con justicia social, honestidad y bienestar compartido.

Antes de su ingreso al recinto de Donceles, la mandataria capitalina recibió el Bastón de Mando de manos de la Abuelita Amalia y la antropóloga Teresa Herrera, mujeres sabias originarias de Santa Cruz Acalpixca, con profundo arraigo en las comunidades indígenas de Xochimilco y de diversas regiones del país. El gesto, símbolo de autoridad legítima y respeto a los pueblos originarios, fue recibido por Clara Brugada con el compromiso hacia las raíces, la historia y la diversidad cultural de la Ciudad de México.

Frente al Pleno del Congreso local, acompañada por representantes de los poderes públicos, alcaldes, gobernadores, funcionarios federales y locales, así como legisladores federales, Brugada Molina afirmó que gobierna “para todas y todos”, con profundo respeto a la pluralidad política y con la convicción de que “por encima de cualquier diferencia, nos une el amor por esta ciudad”.

Durante su mensaje, Clara Brugada propuso establecer un ejercicio republicano de diálogo entre Poderes de manera periódica, con el objetivo de construir una agenda común en favor de la ciudad. Señaló que este mecanismo de coordinación institucional fortalecerá la gobernabilidad democrática y la colaboración, “tal como lo hacemos en el Cabildo de la Ciudad de México con las y los alcaldes”.

Y desde la máxima tribuna de la capital, hizo énfasis en que la Ciudad de México cuenta con la mejor aliada, que es la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Agradeció al Congreso de la Ciudad de México el respaldo institucional a las principales reformas impulsadas por su administración, entre ellas la aprobación del presupuesto 2025, que garantiza la continuidad de los grandes proyectos sociales y de infraestructura; la reforma al Código Penal para aumentar las penas por extorsión y sancionar la tentativa del delito; la prohibición de la violencia en espectáculos con animales, y la regulación de los transportes.

Además, entregó al Congreso de la Ciudad de México un nuevo paquete de iniciativas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la protección de derechos. Entre ellas, destacó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México”; la “Iniciativa para reformar el artículo 253 del Código Penal en materia de asociación delictuosa”; la “Iniciativa para prevenir el delito de despojo”, que modifica el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado; la “Iniciativa que reforma el artículo 209 del Código Penal en materia de amenazas”, y la “Iniciativa que adiciona y reforma los artículos 131 y 131 Bis del mismo Código en materia de lesiones”.

Subrayó que su gobierno mantiene finanzas públicas sólidas, sin privilegios ni derroches, con un incremento de 26 por ciento en los ingresos locales y un desendeudamiento de 1.8 por ciento. “Menos deuda, más inversión: ese es nuestro modelo de austeridad republicana con resultados”, expresó.

Resultados en seguridad

En materia de seguridad, presentó resultados que calificó de contundentes: una reducción de 60 por ciento en los delitos de alto impacto, al pasar de 131 casos diarios en 2019 a 56 este año, una disminución de 50 por ciento en homicidios dolosos y una caída de 48 por ciento en feminicidios respecto a 2024.

Informó que se han realizado 3 mil 869 detenciones de alto impacto, se desarticularon 14 grupos criminales y que 90 por ciento de los casos de feminicidio cuentan con detenidos u órdenes de aprehensión. Subrayó que hay menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados. Destacó la adquisición de 3 mil 500 nuevas patrullas, un incremento de 9 por ciento al salario policial y la construcción del Hospital de la Policía. “Más seguridad, menos impunidad; más paz, menos desigualdad”, sostuvo.

Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, se creó el Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas: se conformó el Grupo de Búsqueda con Enfoque Diferenciado de Género y se creó un Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de Personas Fallecidas

En materia de movilidad, anunció la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús —Tlalpan, La Magdalena Contreras–Álvaro Obregón y Milpa Alta–Tláhuac—; la renovación de la Línea 1 del Metro hasta Observatorio, que se inaugurará el 16 de noviembre; el plan maestro para modernizar la Línea 3, y el proyecto de la Línea 0 del Trolebús, de Chapultepec a Ciudad Universitaria. Además, se moderniza el Tren Ligero “Ajolote” con 17 nuevos convoyes y se duplicará el sistema de Ecobici con 7 mil bicicletas y 500 estaciones.