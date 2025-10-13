Abusa de la Casa Blanca

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El uso del poder para alcanzar beneficios personales es corrupción aquí y en China, como se diría coloquialmente, y en la Casa Blanca también se cuecen habas, con ganancias de más de 5 mil millones de dólares para su inquilino actual, Donald Trump.

Para la organización de protección al consumidor Public Citizen, el actual presidente de los Estados Unidos es el causante de la “mayor corrupción en la historia presidencial” del país vecino.

Desde su primer periodo como jefe del Estado de la primera potencia mundial, el copetón convicto “ganó” más de 1.6 mil millones de dólares de acuerdo con sus declaraciones tributarias personales, pero en este mandato ha cometido mayores abusos con acciones claramente corruptas que han despertado las críticas de amplios sectores de la ciudadanía estadounidense.

Para la mayoría es claro que Donald usa la presidencia para publicitar sus negocios, entre ellos la criptomoneda WLFI con la que ha generado miles de millones de dólares para él y su familia, además de contar con biblias, relojes y otras mercancías con su apellido como marca.

A pesar de todas estas corruptelas, abusos y excesos comerciales, Donald Trump mantiene aún un sólido respaldo popular, pero en medio de una gran división política que pudiera dar una mayúscula sorpresa al mandatario.

Susurros

Marcelo Ebrard hace circo, maroma y teatro para mantener atractivo a México como punto de inversión y desarrollo económico, aun cuando las adversidades son muchas y el futuro no da certidumbre.

Para Marcelo, “las tensiones geopolíticas que estamos viviendo le harán a México diversas oportunidades. Todas las adversidades tienen oportunidades, todas. Sólo hay que saberla ver a tiempo”, sostiene el Secretario de Economía con gran optimismo. La pregunta es: ¿tendremos esa visión?…

Me permito expresar un profundo agradecimiento a los editores y lectores de esta columna por su paciencia ante la ausencia en su publicación durante poco más de un mes como consecuencia de un infarto al miocardio sufrido por este escribidor. Por fortuna, y gracias a la atención oportuna de paramédicos del ERUM y galenos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, logré salvar este evento que pudo haber sido trágico.

A partir de hoy reanudamos nuestras entregas habituales.

Email: salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz