Canadá, segundo mercado turístico emisor más importante

Entre enero y agosto de 2025, 1.8 millones de turistas canadienses eligieron México como su destino favorito, consolidándose como nuestro segundo mercado más importante. Esto representa un crecimiento del 11.2% respecto al mismo periodo de 2024, reflejo del atractivo, la hospitalidad y la diversidad que hacen de México un destino incomparable. México y Canadá, unidos por la calidez, la cultura y las experiencias que conquistan corazones.