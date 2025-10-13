MARÍA LEÓN PARTICIPARÁ EN BENIDORM FEST 2026* Destacadas, Espectáculos lunes 13, Oct 2025
- JUNTO A JULIA MEDINA
En una multitudinaria rueda de prensa en Prado del Rey, Madrid, RTVE ha desvelado el cartel oficial del Benidorm Fest 2026, con los 18 artistas seleccionados para participar en la quinta edición de este festival que une a España a través de la música y de la cultura, este año además con propuestas latinoamericanas entre las que destaca nuestra artista María León junto a Julia Medina. Las canciones de los participantes se publicarán el próximo 18 de diciembre.
María León ft. Julia Medina forman un tándem mexicano-español lleno de carisma, talento y experiencia. María León, con una amplia trayectoria en televisión y teatro musical, y Julia Medina, con un recorrido consolidado en composición para artistas reconocidos y con experiencia destacada en programas de televisión como en ‘Operación Triunfo 2018’, se unen en un proyecto que celebra la música como punto de encuentro entre emoción, complicidad y espectáculo.
En palabras de María León: “Estoy lista y loca de emoción por lanzarme al océano y compartir con ustedes esta aventura mágica. Estoy feliz de compartir con mi querida Julia. Este festival es una fantasía para cualquier artista que quiere compartir la música y la expresión que te permite”
Sergio Calderón, director de TVE, ha señalado que este festival “ha impulsado nuevas carreras, ha fortalecido trayectorias previas y se ha convertido en todo un acontecimiento televisivo y musical”. Ha reconocido sentirse “emocionado” por ver el apoyo que la radiotelevisión pública da a la música: “aquí la música tiene cabida, es la cadena que más tiempo dedica a este vehículo universal. El Benidorm Fest este año va a llegar a más gente que nunca”.
César Vallejo, director del Benidorm Fest y jefe de la delegación española en Eurovisión, ha destacado que la calidad de las propuestas es muestra de que este ya es un festival asentado. Ha asegurado que nos encontramos ante la edición que va a “consolidar el Benidorm Fest como la cita anual de la música”.
Señala que no está nervioso y afronta este reto con mucha emoción: “Espero estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotros y hacer el mejor show posible. Mañana ya tenemos una reunión de trabajo con los equipos y arrancamos; empieza un periodo de trabajo con todas las candidaturas y los vamos a acompañar en todo el proceso”.
María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha asegurado al iniciar la presentación: “Vamos a disfrutar de lo mejor de la música” y ha destacado que “RTVE se ha convertido en el motor de la industria musical. La prueba de ello, es que las cuatro canciones ganadoras en la historia del Benidorm Fest, juntas, acumulan más de 200 millones de reproducciones en plataformas”.
SOBRE MARÍA LEÓN
Su carrera sobre los escenarios del teatro musical siguió con su participacion en Chicago, donde dio vida a Roxie Hart. Se puso nuevamente bajo la piel de Maríaí en Hoy No Me Puedo Levantar… Hasta Siempre, actuación con la que fue galardonada en los Premios Metropolitanos de Teatro como Mejor Actriz Principal en un Musical, convirtiéndose en la primera actriz en ser nominada dos veces en la misma terna, gracias a su trabajo en Chicago, puesta que fue galardonada con el premio a Mejor Obra Musical. En 2023 volvió al teatro al ser parte de algunas funciones de Mentiras El Musical, donde dio vida a Lupita, y como Sandy, icónica protagonista de Vaselina, Timbiriche. Ha participado en importantes programas de televisión, siendo coach en La Voz Kids 2022, campeona de MiraQuién Baila, de la cadena Univisión en Estados Unidos, juez en Pequeñoñ s Gigantes 2020 y, ese mismo añon , ganadora de ¿Quién es la Máscara? Su segundo disco solista incluye éxitos como “Pedir permiso” con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, “Mudanza de hormiga” con Gloria Trevi, “Alquimia” con Rubén Albarrán y la Bruja de Texcoco, “Te quedas sin mí”i con Yuri, entre otras grandes personalidades.
María Elizabeth León Herrera nació un 14 de febrero en Guadalajara, Jalisco, a los cinco años comenzó sus estudios de piano y un añoñ después escribió “Mamá” , su primera composición. A la par de la música, Maríaí comenzó a estudiar ballet a los 3 años y después danza contemporánea y jazz. En su adolescencia quiso hacer comedia musical, por lo que su mamá la impulsó a audicionar en Pop Star, reality show de Televisa en el que resultó una de las cinco ganadoras. En 2003 se convirtió en vocalista de Playa Limbo, experiencia que le permitió comenzar a imaginar, y preparar,su lanzamiento como solista. En 2014 hizo su debut teatral en el exitoso musical Hoy No Me Puedo Levantar, al cual ingresó interpretando el personaje de Ana para, cinco meses después, ser Maríaí , la protagonista de la historia. Ese mismo añoñ se convirtió en la ganadora del reality show Bailando Por Un Sueño , plataforma en la que pudo presumir sus grandes dotes de bailarina. En 2016 anunció su salida de Playa Limbo para lanzarse como solista. Desde entonces ha sacado dos producciones discográficas, la primera un EP llamado Inquebrantable y la segunda un álbum de estudio lanzado en el 2022 titulado Alquimia. En julio dio a conocer “Hola, me llamo María” , un exitoso sencillo con el que regresó al género Pop, seguido de“Ayer Lloré” al cual le agregó un toque urbano y un dance video que le sumó un sonido movido a este lanzamiento. En ese mismo mes se estrenó la cinta Wish, de Disney Pictures, donde dio voz a la princesa Asha.
Empezó el 2024 dando presentaciones de Vaselina dentro de la República Mexicana, concluyendo con su participación como Lupita en Mentiras. En 2025 dio a conocer un nuevo concepto al lado de Yahir con quien siempre compartió una química inigualable. Con este exitoso concepto llamado “Fuego” lanzaron temas inéditos así como un cover a “Hoy tengo ganas de ti” que interpreta Alejandro Fernández, este cover, es el tema principal de una serie de Netflix que lleva por nombre Pecados Inconfesables. La gira Fuego ya ha visitado muchos estados de la República Mexicana y fué sold out en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México.