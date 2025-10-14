QRoo es un estado modelo en materia deportiva: Codeq

Comparecencia ante el Congreso

– Exponen acciones que se realizan para el impulso de los deportistas quintanarroenses

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo se ha convertido en un estado modelo en materia deportiva, afirma el presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), Jacobo Arzate Hop, quien compareció ante la Comisión de Deporte de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.

Como parte de las comparecencias para ampliar la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la Codeq expuso las acciones, programas y actividades que se realizan para el impulso de las y los deportistas quintanarroenses. Este año se fortaleció el trabajo mediante una importante alianza con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“Hemos fortalecido el deporte en varios rubros, pero principalmente en crear unidad con los 11 municipios de la entidad y, con ello, consolidar una importante alianza a nivel nacional con la Conade. Por eso, hoy Quintana Roo se ha convertido en un estado modelo en materia deportiva, con el respaldo de nuestra gobernadora Mara Lezama”, expresó Arzate Hop ante la Comisión de Deporte de la XVIII Legislatura, que preside la diputada Alexa Murguía Trujillo.

El titular de la Codeq resaltó que las acciones para continuar con la consolidación de la transformación del deporte en Quintana Roo se basan en cuatro ejes: Dignificación de Espacios Deportivos; Deporte para Todas y Todos; Excelencia Deportiva; y Quintana Roo, Sede de Eventos Nacionales e Internacionales.

Uno de los principales compromisos de esta administración ha sido dotar de espacios dignos y de calidad a las y los atletas quintanarroenses. En los primeros tres años de gestión se han rehabilitado y rescatado 21 espacios deportivos, con una inversión superior a los 390 millones de pesos, beneficiando a más de 160 mil personas.

También se destacó que, por primera vez en la historia de Quintana Roo y gracias a la gestión de la gobernadora Mara Lezama, se concretó la realización de obras a través del Programa Federal del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (Efideporte), logrando la inversión más alta de este programa en la entidad, por un monto de 96.5 millones de pesos.

Deporte para Todas y Todos

Como parte del eje Deporte para Todas y Todos, se han fortalecido programas y acciones como Activación Física, Clase Nacional de Boxeo, Ligas Populares, Ligas Estatales de la Transformación, Juegos Populares, Deporte Adaptado y Capacitación, los cuales han tenido un importante crecimiento.

En materia de Deporte Adaptado, en tres años de administración se han obtenido 145 medallas en la Paralimpiada Nacional Conade 2025, y se firmó un convenio de colaboración con el CRIT Quintana Roo, fortaleciendo este rubro.

En el eje de Excelencia Deportiva, se ha priorizado el desarrollo de las y los atletas a través de programas como los Centros de la Transformación y la captación de talentos mediante el Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar), donde se atienden 960 atletas en formación y 370 deportistas de alto rendimiento.

En cuanto a la Olimpiada Nacional, destacó que en los tres años de administración ha aumentado el número de participantes. En 2025, Quintana Roo registró su mayor participación histórica con 630 atletas que compitieron en 37 disciplinas.

Asimismo, resaltó que Quintana Roo se ha consolidado como escenario por excelencia para albergar competencias de talla nacional e internacional, recibiendo a 20 mil deportistas de 47 países y de los 32 estados del país.

Finalmente, subrayó que, en un hecho sin precedentes, esta administración implementó el Sistema del Registro Estatal del Deporte de Quintana Roo (REDQ), cuyo objetivo es digitalizar y simplificar los procedimientos para crear un padrón único de deportistas. Actualmente, 5 mil 951 personas están registradas en este sistema.