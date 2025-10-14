Hoteleros reconocen cobros excesivos a visitantes en Tulum

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Que van a evitar abusos, que han afectado la imagen del destino

Tulum, ese rincón del Caribe que alguna vez prometió una experiencia espiritual entre selva, mar y diseño bohemio, hoy enfrenta su propio espejo roto. Lo que comenzó como un santuario para viajeros conscientes, se ha convertido en un destino saturado, donde el encanto natural se ve opacado por cobros abusivos, sobreoferta hotelera y una desconexión creciente entre quienes ofrecen servicios y quienes los reciben. La caída en la ocupación hotelera no es solo un dato económico: es un síntoma de una relación deteriorada entre el destino y sus visitantes. ¿Qué nos dice esta crisis sobre el modelo turístico que hemos permitido crecer sin freno ni ética?

Es así que, en medio de una de las temporadas más difíciles para el turismo en Tulum, representantes del sector hotelero han reconocido públicamente que diversos abusos hacia los visitantes han contribuido al descenso en la ocupación hotelera, que actualmente ronda el 49.2%, muy por debajo de destinos vecinos como Cancún (58.2%).

Durante septiembre y octubre de 2025, Tulum ha enfrentado una combinación de factores que han deteriorado su atractivo como destino internacional. Entre ellos destacan:

– Cobros excesivos en transporte, especialmente en taxis, que han generado quejas constantes entre turistas nacionales e internacionales.

– Casos de abuso policiaco, reportados por visitantes y prestadores de servicios.

– Presión sobre servicios básicos, como agua y saneamiento, debido al crecimiento urbano acelerado.

– Recales de sargazo y problemas de inseguridad, que afectan la percepción del destino.

– Sobreoferta de alojamiento, que ha saturado el mercado y reducido la rentabilidad.

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, sostuvo una reunión con autoridades municipales y el secretario general del sindicato de taxistas. En este encuentro, se reconocieron los abusos y se acordó establecer mesas de trabajo intersectoriales para atender las quejas y dar seguimiento a los compromisos asumidos.

Ortiz Mena señaló que, si bien existen críticas exageradas en redes sociales, también hay situaciones inaceptables que deben corregirse. “No podemos ignorar los cobros excesivos ni los casos de abuso. La experiencia del visitante debe ser digna y segura”, afirmó.

Según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo, en la última semana de septiembre llegaron apenas 24 vuelos nacionales y 24 internacionales al aeropuerto de Tulum, cifras que contrastan con las expectativas generadas tras la apertura de la terminal en 2023.

Precios exorbitantes de comida

En medio de una caída sostenida en la ocupación hotelera y la afluencia turística, Tulum enfrenta una nueva ola de críticas por los precios exorbitantes en alimentos y bebidas, que han sido exhibidos en redes sociales por visitantes nacionales e internacionales. Las denuncias han encendido el debate sobre la viabilidad del modelo turístico del destino, que durante años apostó por el lujo y la exclusividad.

Menús virales: ¿una gordita por 350 pesos?

Durante octubre de 2025 se viralizaron imágenes de cartas de restaurantes en Tulum donde se ofrecen productos básicos a precios considerados abusivos:

– Una gordita de chicharrón con cerveza por 350 pesos.

– Quesadillas entre 200 y 250 pesos.

– Tres tacos al pastor por 200 pesos.

– Vasos de ron, vodka o tequila con precios superiores a los 250 pesos.

Estas publicaciones han generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes comparan los precios con los de destinos internacionales y cuestionan la falta de regulación en el sector restaurantero.

Según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo, la ocupación hotelera en Tulum cayó de 62.6% en julio a 54.2% en octubre, mientras que los vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto se redujeron entre 30 y 40%. Comerciantes locales han comenzado a pedir disculpas públicamente por los malos tratos y precios excesivos, reconociendo que estas prácticas han contribuido al declive del turismo.

¿Modelo agotado?

Expertos señalan que Tulum apostó por un turismo de gama alta sin establecer controles sobre precios ni garantizar una experiencia accesible. A diferencia de Cancún o Playa del Carmen, el crecimiento de Tulum se dio de forma desordenada, con sobreoferta de servicios y presión sobre los recursos naturales.

La crisis actual podría ser una oportunidad para replantear el modelo turístico del destino, priorizando la transparencia, la regulación de precios y el respeto al visitante.

Reconocer los abusos es un primer paso, pero no basta con mesas de trabajo ni disculpas públicas. Tulum necesita una reconfiguración profunda: una que escuche a los visitantes sin perder de vista a las comunidades locales, que regule sin asfixiar, y que recupere el sentido de hospitalidad como valor cultural, no como estrategia de marketing. Si el Caribe mexicano quiere seguir siendo faro turístico, debe dejar de vender espejismos y comenzar a ofrecer experiencias auténticas, sostenibles y justas. Porque cuando el turista se va decepcionado, no solo pierde él: pierde todo el ecosistema que depende de su confianza.

Alertan sobre falsos notarios en Q. Roo

En medio de una creciente preocupación por la seguridad jurídica en el estado, se ha lanzado una alerta sobre la operación de falsos notarios involucrados en esquemas de fraude inmobiliario.

El Consejo de Notarios de Quintana Roo emitió una alerta ante la presencia de personas que, de manera fraudulenta, se hacen pasar por fedatarios públicos para realizar trámites ilegales. La notaria Janine Regalado, integrante del consejo, informó que se han detectado múltiples casos —principalmente en la zona norte del estado— donde abogados sin facultades notariales engañan a la ciudadanía al ostentar indebidamente el cargo.

Regalado subrayó que esta práctica constituye un delito tipificado como fraude, y que ya se han presentado denuncias formales por parte de afectados que fueron víctimas de operaciones irregulares en inmuebles. En algunos casos, los supuestos notarios operaban desde casas particulares, sin contar con oficinas debidamente registradas ni autorización oficial.

La notaria recordó que la Secretaría de Gobierno del estado mantiene un padrón oficial de notarios públicos, el cual puede ser consultado por cualquier ciudadano para verificar la autenticidad del profesional con el que desea realizar trámites. Asimismo, exhortó a la población a acudir únicamente con notarios de confianza, cuyas oficinas estén claramente identificadas y cuyos nombres figuren en el registro estatal, como medida preventiva ante posibles fraudes.

De acuerdo con la FGE, las bandas de estafadores que operan en municipios como Benito Juárez y Playa del Carmen, utilizan notarios falsos y documentos apócrifos para vender propiedades inexistentes o ya escrituradas. Los implicados ofrecen terrenos y viviendas a precios atractivos, respaldados por supuestos contratos notariales. Una vez realizado el pago, desaparecían sin dejar rastro, dejando a las víctimas sin propiedad ni respaldo legal.