Chetumal.– Con el objetivo de celebrar la identidad quintanarroense y fortalecer las acciones en favor del Centro de Autismo de Chetumal, el Sistema DIF Quintana Roo llevó a cabo el evento “Desayuno a la Quintanarroense 2025”, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama Espinosa.

El evento realizado en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal reunió a más de 700 personas, quienes disfrutaron de una muestra artesanal organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, así como de la participación del Ballet Folklórico del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA) y del DIF estatal.

“De eso se trata esta nueva forma de gobernar. Somos un gobierno diferente, que quiere la transformación y bienestar de los seres humanos” expresó la gobernadora.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esta convivencia tuvo como propósito reafirmar el compromiso social y la solidaridad hacia quienes más lo necesitan, especialmente niñas, niños y adolescentes atendidos en el Centro de Autismo de Chetumal.

“Sin duda, un propósito claro es refrendar el compromiso de los voluntariados y diversos sectores del estado, quienes con la suma de alianzas y trabajo conjunto buscan mejorar la calidad de vida de los grupos prioritarios”, señaló.

Durante el encuentro, se reconocieron las donaciones realizadas por la empresa Rent a Car Prisma de Isla Mujeres y por los voluntariados del Conalep, Amigas Centro y Sur, Comuna Quintana Roo e IFEQROO, cuyas aportaciones contribuirán directamente al fortalecimiento de los programas de asistencia social del DIF estatal.

Asimismo, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas de inclusión y bienestar, que garanticen atención integral y oportunidades de desarrollo para todas las familias quintanarroenses.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, recordó la labor fundamental que realiza la institución a través de los Centros de Atención al Autismo de Zona Norte y Zona Sur, que brindan acompañamiento profesional y humano a niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Agradezco de corazón esta suma de voluntades que será de gran ayuda para quienes más lo necesitan. Los invito a seguir ayudando, porque juntos somos más fuertes: de norte a sur, uno solo, seres humanos ayudando a más seres humanos”, enfatizó.

El evento contó también con la presencia de la directora general del DIF estatal, Abril Sabido Alcérreca, autoridades municipales, representantes de los Sistemas Municipales DIF, empresarias, empresarios y miembros de la sociedad civil comprometidos con las causas sociales de Quintana Roo.

Impulsan en el estado la campaña “Actúa en Rosa”

Chetumal.– Con un mensaje de esperanza, unidad y prevención, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, encabezaron el lanzamiento de la campaña “Actúa en Rosa”, que busca fortalecer la conciencia sobre la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama en todo el estado.

Durante todo el mes de octubre, Quintana Roo se ilumina de rosa, sumando a los 11 municipios en una gran cadena solidaria que promueve la salud, la prevención y el amor propio.

“El cáncer de mama puede cambiar la vida en un instante, pero también puede combatirse y curarse si actuamos a tiempo. ‘Actúa en Rosa’ es un llamado a que cada mujer se cuide, se explore y proteja su vida, porque prevenir es amar la vida”, expresó la gobernadora Mara Lezama.

La campaña se realiza a través del Sistema DIF Quintana Roo, en coordinación con dependencias estatales y municipales, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la autoexploración, recordando que la salud de una mujer es también la salud de su familia.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama, destacó que esta acción representa un abrazo solidario para todas las mujeres que enfrentan o han enfrentado esta enfermedad, así como un recordatorio a la sociedad de acompañarlas en su camino de recuperación.