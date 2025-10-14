Se registra una ocupación hotelera de casi 70% en el Caribe mexicano

Pese a temporada baja

Este destino sigue consolidando liderazgo por bellezas naturales y conectividad aérea

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A pesar de encontrarse en temporada baja, Cancún reporta una ocupación hotelera del 69.4%, cifra que confirma su fortaleza como uno de los principales motores económicos de Quintana Roo. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, más de 50 mil visitantes se hospedan actualmente en la zona hotelera, lo que representa casi siete de cada diez habitaciones ocupadas.

El reporte detalla que la Zona Hotelera de Cancú tiene 69.4% de ocupación, Isla Mujeres, 64.9% y Cancún Centro un 58.1%.

Estas cifras reflejan una resiliencia turística notable, especialmente en comparación con otros destinos que experimentan caídas significativas durante los meses de octubre y noviembre.

Expertos atribuyen esta estabilidad a varios factores:

– Conectividad aérea constante, con vuelos nacionales e internacionales que mantienen alta frecuencia

– Promociones hoteleras y paquetes turísticos dirigidos a viajeros nacionales.

– Eventos culturales y deportivos que atraen visitantes incluso fuera de temporada alta.

– Clima favorable y ausencia de fenómenos meteorológicos severos en el periodo actual.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que el turismo en Quintana Roo “no se ha detenido”, y pidió evitar la difusión de imágenes falsas que muestran playas vacías. Subrayó que la actividad turística se refleja en la ocupación hotelera, que supera el 50% en toda la entidad, con repuntes en destinos como Tulum y Playa del Carmen.

Con el inicio de la temporada alta en diciembre y el Mundial de Fútbol 2026 en puerta, se espera que la ocupación hotelera en Cancún supere el 85%, consolidando al destino como uno de los más visitados de América Latina.

Isla Mujeres busca al residente quintanarroense como turista

En un giro estratégico para diversificar su perfil turístico y fortalecer la economía local, el gobierno municipal de Isla Mujeres anunció el lanzamiento de una nueva campaña dirigida a atraer como visitante al residente quintanarroense, con ofertas especiales, experiencias culturales y accesibilidad mejorada. La iniciativa forma parte del proyecto “Love Isla Mujeres”, impulsado por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, y busca consolidar al destino como un espacio cercano, hospitalario y asequible para quienes viven en el estado.

“Queremos que los quintanarroenses redescubran Isla Mujeres, no solo como destino turístico, sino como parte de su identidad cultural y recreativa”, expresó Gómez Ricalde durante la presentación del programa.

La campaña tiene como meta:

– Incrementar la afluencia de visitantes locales en temporada baja.

– Fomentar el turismo de fin de semana desde Cancún, Puerto Morelos y Chetumal.

– Impulsar el consumo en negocios isleños, como restaurantes, tiendas de artesanías y servicios náuticos.

– Reforzar el sentido de pertenencia entre los habitantes del estado.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

– Descuentos en transporte marítimo para residentes con credencial estatal

– Promociones en hospedaje y paquetes familiares durante octubre y noviembre.

– Actividades culturales gratuitas, como recorridos históricos, talleres de cocina tradicional y presentaciones artísticas.

– Convenios con universidades y sindicatos para facilitar visitas grupales.

Isla Mujeres ha mantenido una ocupación hotelera superior al 65% incluso en temporada baja, gracias a su oferta natural, cultural y gastronómica. La estrategia busca aprovechar esa estabilidad para ampliar el perfil del visitante, incluyendo al quintanarroense que tradicionalmente no se considera turista en su propio estado.

Autoridades locales estiman que esta campaña podría aumentar en un 15% la afluencia de visitantes locales durante el último trimestre del año, generando una derrama económica adicional y fortaleciendo el tejido social entre comunidades isleñas y continentales.