Vuelo directo Las Vegas–Cancún regresa tras 4 años de suspensión

Operaciones de Southwest Airlines en 2026

Creciente demanda de turistas estadounidenses que buscan destinos de sol y playa en el Caribe

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En vísperas del Mundial de Futbol 2026 y como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea internacional del Caribe mexicano, se anunció el regreso del vuelo directo entre Las Vegas y Cancún, una ruta que había estado suspendida desde 2022.

La nueva conexión será operada por Southwest Airlines a partir del 4 de junio de 2026, con aeronaves Boeing 737-800 de 175 pasajeros. El servicio tendrá cinco frecuencias semanales, los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, lo que permitirá una mayor movilidad entre dos de los destinos turísticos más importantes del continente.

“Esta ruta representa una oportunidad para atraer más visitantes, generar derrama económica y consolidar a Cancún como un hub turístico global”, expresó Lezama en redes sociales.

La reactivación de este vuelo responde a la creciente demanda de turistas estadounidenses que buscan destinos de sol y playa, así como a la necesidad de diversificar los mercados emisores. Las Vegas, con su alto flujo de viajeros internacionales, se convierte en un punto clave para canalizar turismo hacia el Caribe mexicano.

Empresarios del sector hotelero, agencias de viajes y autoridades locales celebraron el anuncio, destacando que esta conexión directa facilitará:

– Reservas anticipadas para el verano 2026

– Mayor ocupación hotelera en Cancún y Riviera Maya

– Intercambio turístico y comercial entre Nevada y Quintana Roo

– Promoción conjunta en ferias internacionales

El vuelo había sido suspendido en 2022 debido a ajustes operativos post-pandemia y cambios en la demanda aérea. Su regreso marca una etapa de recuperación y expansión para el Aeropuerto Internacional de Cancún, que busca consolidarse como uno de los más importantes de América Latina.

Consulta no valida alza a tarifas de transporte

A pesar de que más del 82% de los participantes en la reciente consulta ciudadana se manifestaron a favor de un aumento en la tarifa del transporte público en Cancún, autoridades municipales han confirmado que dicho ejercicio no tiene validez legal para modificar los costos del servicio. Así lo señaló el regidor Jesús Pool Moo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Benito Juárez.

La consulta, organizada por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), reunió más de 25 mil opiniones entre encuestas digitales, presenciales y comentarios directos en los 11 municipios del estado. Sin embargo, Pool Moo advirtió que la facultad para decidir cualquier ajuste tarifario recae exclusivamente en la Comisión Mixta Tarifaria del Ayuntamiento, conforme a la legislación vigente.

“No se puede preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar el ciudadano, porque eso indirectamente toca temas de hacienda pública, lo cual está prohibido por la Ley de Participación Ciudadana”, explicó el regidor.

De acuerdo con la ley, los temas relacionados con impuestos, tarifas, recursos públicos o leyes de hacienda no pueden ser sometidos a consulta ciudadana. En este caso, al preguntar sobre el monto que los usuarios estarían dispuestos a pagar, el ejercicio incurrió en una violación indirecta de dicha normativa.

Además, Pool Moo señaló que si se quisiera abordar el tema desde la participación ciudadana, debería haberse realizado un plebiscito, no una consulta, ya que el transporte público es un servicio municipal y no estatal.

La propuesta de incremento tarifario surgió en medio de quejas por el deterioro de las unidades, falta de aire acondicionado, inseguridad y retrasos en los recorridos. Aunque los ciudadanos condicionaron su aprobación a mejoras tangibles en el servicio, el Ayuntamiento aún no ha emitido una resolución formal sobre el tema.

La Comisión Mixta Tarifaria deberá analizar los resultados de la consulta como referencia ciudadana, pero no como mandato vinculante. Se espera que en las próximas semanas se convoque a sesiones para discutir el posible ajuste, tomando en cuenta criterios técnicos, económicos y sociales.