Vamos a encender de nuevo las llamas del “corredor azul”: Anuar Azar Figueroa

Elige Consejo Estatal 2025–2028

Por Arturo Baena

Toluca, Méx.- El Partido Acción Nacional (PAN) mexiquense celebró su XXVIII Asamblea Estatal, donde se eligió al Consejo Estatal 2025–2028, reafirmando su compromiso con la renovación y fortalecimiento interno del partido a través de una fuerza política moderna, cercana a la ciudadanía y con visión de futuro.

Afirmó lo anterior Anuar Azar Figueroa, dirigente estatal de ese instituto político, que durante el ejercicio se eligieron 100 integrantes del Consejo Estatal y 20 propuestas de consejeros nacionales, que serán ratificados en la próxima Asamblea Nacional.

Ante más de dos mil 150 delegados numerarios provenientes de 121 delegaciones, Azar Figueroa destacó que la democracia es el espacio donde florecen el diálogo y la unidad, como se demostró en la asamblea y en las cuales se eligieron 211 candidatos al Consejo Estatal y 57 candidatos al Consejo Nacional.

“La fuerza del PAN está en cada uno de nosotros, en la militancia, en nuestras victorias, pero sobre todo en nuestra mística humanista, porque el PAN es el verdadero partido humanista de México”, señaló el dirigente.

Enfatizó que el panismo mexiquense “ha resistido con dignidad, con trabajo y prontitud” y convocó a su militancia a “encender de nuevo las llamas del corredor azul” y fortalecer la presencia de Acción Nacional en todo el Estado de México.