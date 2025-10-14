Con recursos históricos se garantiza la educación en Edomex: Simón Mondragón

Infraestructura, equipamiento y becas

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Desde luego que los gobiernos federal y estatal, que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, se preocupan y ocupan por mantener una educación eficiente y de calidad para el desarrollo de los educandos y del país”.

Expresó lo anterior Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, luego de reiterar que “la educación es la principal herramienta para el futuro, porque potencia las oportunidades individuales y el progreso social”.

Mondragón Bernal recordó que el gobierno de la maestra Delfina Gómez destinó recursos históricos para garantizar el derecho a la educación a estudiantes y docentes y se han canalizado más de 3 mil 600 millones de pesos a infraestructura, equipamiento y becas, además se continuaron con las acciones de justicia laboral para el magisterio.

“En infraestructura y equipamiento educativo se construyeron y ampliaron 513 espacios escolares, como aulas, laboratorios, talleres, comedores y bibliotecas, con una inversión de 825 millones de pesos, en beneficio de más de 173 mil estudiantes y docentes, reforzando así el apoyo a la educación en la entidad mexiquense”, reiteró.

El funcionario puntualizó que la educación en el Estado de México está garantizada legalmente a través de leyes que aseguran su acceso público y gratuito, además de que existen programas y estrategias para promover la inclusión, equidad y calidad en todos los niveles educativos.

“El gobierno ha implementado acciones como la eliminación de exámenes de admisión para media superior, la mejora de infraestructuras escolares, programas de capacitación docente, y el Modelo Dual que vincula la educación con el sector laboral”, concluyó.