Entregan títulos de propiedad a mujeres de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Con el firme objetivo de buscar día a día hacer justicia a las mujeres a través de iniciativas sociales que garanticen sus plenos derechos, el gobierno de México que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, 460 mujeres de Tlalnepantla recibieron Títulos de Propiedad y Certificados Parcelarios, en beneficio de su patrimonio. En el evento realizado en el Teatro Algarabía ubicado en la plaza central del municipio, cientos de mujeres y sus respectivas familias, así como vecinas y vecinos, recibieron a las autoridades federales, estatales y municipales, encabezadas por la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; el Director General del Registro Agrario Nacional (RAN), Luis Cruz Nieva, y el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz.

La ceremonia de entrega de Títulos de Propiedad y Certificados Parcelarios se llevó a cabo en el marco de la “Caravana para Mujeres en la Propiedad Social” que la SEDATU realiza en coordinación con la Procuraduría Agraria (PA), el RAN, los Tribunales Agrarios (TUA), la Secretaría de las Mujeres y otras instancias estatales y municipales, con el objetivo de reconocer los derechos agrarios a 150 mil mujeres en todo el país.

En este contexto, el alcalde Raciel Pérez Cruz, aseveró que el desarrollo y la justicia social para las mujeres se basa en la seguridad de su tierra, su patrimonio y su futuro. Se congratuló por ver concretado el proceso de regularización de la tenencia de la tierra y las propiedades a favor de cientos de mujeres tlalnepantlenses; “Esta acción refleja un trato digno para ellas y sus familias”.