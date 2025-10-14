Ponen al bienestar de las personas en el centro, nuevas prácticas empresariales

Atención de la salud emocional

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Consejo de la Comunicación llevó a cabo el panel “Salud mental en el trabajo: buenas prácticas empresariales”, con el objetivo de fomentar la conversación sobre el bienestar emocional en los entornos laborales y compartir estrategias efectivas para su impulso dentro de las organizaciones.

El encuentro contó con la participación de Martha Gómez, Consejera de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos (AMEDIRH) y CHRO de Telefónica Movistar México; y de Mercedes Poiré, Directora Asociada de AxisADN, quienes compartieron hallazgos, tendencias y aprendizajes clave sobre el papel de las empresas en la promoción de la salud mental y el bienestar integral de las personas trabajadoras.

Durante su participación, Martha Gómez, destacó que la pandemia representó un parteaguas para las empresas, al evidenciar la importancia de cuidar la salud integral y fortalecer las acciones de prevención dentro de los entornos laborales.

Subrayó que una de las principales transformaciones ha sido hablar abiertamente de la salud mental, dejando atrás el tabú en torno al tema. “La salud mental es como cualquier otra: se previene y se trata. El primer paso fue reconocerlo y abrir el diálogo”, señaló.

Compartió que en Telefónica Movistar se implementó un programa de atención y acompañamiento para colaboradores, enfocado en promover el bienestar emocional y ofrecer apoyo profesional cuando se requiere.

Asimismo, destacó que desde AMEDIRH se ha trabajado activamente para impulsar buenas prácticas en salud mental entre las empresas afiliadas, poniendo a disposición herramientas y recursos adaptados al tamaño y capacidades de cada organización.

Por su parte, la Lic. Mercedes Poiré, compartió los resultados de un diagnóstico sobre el bienestar y la salud mental en las empresas mexicanas, señalando una creciente conciencia sobre la importancia de atender las necesidades emocionales de las personas. Sin embargo, apuntó que aún existe resistencia a hablar abiertamente de salud mental y que muchas iniciativas siguen siendo genéricas o carecen de la profundidad necesaria.

Entre los hallazgos más relevantes, destacó la necesidad de formar y sensibilizar a los líderes para integrar el bienestar como parte de la cultura organizacional. Asimismo, resaltó que abrirse a la diversidad enriquece los entornos laborales, fomenta la creatividad, la innovación y mejora la toma de decisiones.

“La diversidad y la inclusión son aliadas del bienestar. Cuando las personas se sienten vistas y comprendidas, se fortalece su salud emocional y el compromiso con la empresa”, enfatizó Poiré.

Entre las principales tendencias identificadas se encuentran: 1) Programas de bienestar integral con enfoque preventivo y de apoyo; 2) Flexibilidad y balance vida-trabajo; y 3) Iniciativas de bienestar cognitivo como mindfulness, yoga y pausas activas.

Ambas especialistas coincidieron en que tener un programa no es suficiente; es indispensable concientizar, sensibilizar e integrar los mecanismos de bienestar a la cultura organizacional. Además, subrayaron que el punto de partida debe ser un diagnóstico claro, que permita diseñar programas acordes a las necesidades reales de las personas y los recursos disponibles.

El Consejo de la Comunicación reafirma su compromiso de promover el diálogo y la acción colectiva en torno al bienestar integral, convencido de que la salud mental es un pilar esencial para la productividad, la innovación y el desarrollo sostenible de las empresas y de la sociedad.