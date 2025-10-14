Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal

El duelo invisible que viven miles de familias en México

Cada 15 de octubre, se conmemora una fecha que busca visibilizar el dolor de perder a un hijo antes o poco después de nacer, y ofrecer acompañamiento emocional a quienes lo viven

Por Arturo Arellano

En México, 14 de cada mil embarazos terminan en muerte gestacional, perinatal o neonatal, según datos de la UNAM. Aunque estas pérdidas son más comunes de lo que se piensa, el duelo que provocan suele ser invisibilizado por la sociedad, lo que agrava el impacto psicológico en madres, padres y familias.

Cada 15 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha que busca romper el silencio y ofrecer espacios de empatía, memoria y acompañamiento. En Ciudad de México, diversas organizaciones y especialistas han comenzado a impulsar acciones para visibilizar este tipo de duelo, que muchas veces se vive en soledad.

“La pérdida de un bebé en gestación o en los primeros días de vida genera un duelo complejo. No solo se llora al hijo, sino también el futuro imaginado, los planes, la identidad como madre o padre”, explica la psicóloga perinatal Mariana García, quien trabaja con familias en duelo en la capital.

Desde la perspectiva psicológica, el duelo gestacional y neonatal requiere validación, tiempo y acompañamiento especializado. Sin embargo, muchas personas enfrentan frases como “ya tendrás otro” o “no lo conociste”, que minimizan el dolor y dificultan el proceso de sanación.

Además, este año, varios estados iluminarán edificios públicos en rosa y azul como acto simbólico de solidaridad. En Ciudad de México, colectivos como Luz en la Cuna han promovido caminatas silenciosas y actividades conmemorativas.

“No se trata solo de recordar, sino de acompañar. De decirle a cada madre y padre que su dolor importa, que su hijo existió, y que no están solos”, concluye García.

¿Que es el duelo perinatal?

El duelo perinatal es el proceso emocional que viven madres, padres y familias tras la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o en los primeros días de vida. Es una experiencia profundamente dolorosa y muchas veces invisibilizada, porque la sociedad suele minimizarla con frases como “aún no lo conocías” o “puedes tener otro”, sin reconocer el vínculo afectivo que ya existía.

-Vínculo anticipado: Desde el momento en que se sabe del embarazo, se crea una conexión emocional con el bebé, se proyecta su futuro y se construye una identidad como madre o padre.

-Falta de reconocimiento social: Muchas veces no hay rituales, ni espacios para expresar el dolor, lo que puede generar aislamiento.

-Impacto psicológico: Puede provocar ansiedad, depresión, culpa, enojo, insomnio y síntomas físicos. El duelo perinatal también puede afectar la relación de pareja y la salud emocional a largo plazo.

Recomendaciones para transitar el duelo

-Validar el dolor: Reconocer que la pérdida es real y significativa, sin minimizarla.

-Buscar acompañamiento especializado: Psicólogos perinatales, tanatólogos o grupos de apoyo pueden ayudar a procesar el duelo.

-Crear rituales simbólicos: Encender una vela, escribir una carta, plantar un árbol o guardar objetos significativos puede ayudar a honrar la memoria del bebé.

-Evitar el aislamiento: Hablar con personas de confianza o con otras familias que han vivido lo mismo puede ser sanador.

-Unirse a grupos de apoyo presenciales o virtuales, donde compartir experiencias puede aliviar el aislamiento emocional.

-Informarse sobre el duelo perinatal para comprender sus etapas y validar emociones como la culpa, el enojo o la tristeza.

En Ciudad de México, instituciones como el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) y colectivos como Duelo Gestacional México ofrecen orientación y espacios de escucha para quienes atraviesan este tipo de duelo.

