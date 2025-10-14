Disminuye 54% robo de vehículos en 202 días del Mando Unificado Oriente

Estrategia de seguridad del gobierno de Delfina Gómez

Este delito también bajó 49% en Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Cuautitlán México, recién incorporados a la estrategia

Cuautitlán, Estado de México.– A 202 días de la operación del Mando Unificado Oriente, el robo de vehículos disminuyó 54 por ciento en los 15 municipios que integran esta estrategia, resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno a través de las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En 202 días de la implementación del Mando Unificado Oriente, se cuenta con una disminución de 54 % en el robo de vehículo, en comparación al mismo periodo antes del inicio del Mando, de acuerdo a información compartida hoy en la Mesa de Paz realizada en #Cuautitlán.

Trabajando de manera coordinada, avanzamos en la seguridad y la paz de la Zona Oriente. #ElPoderDeServir”, señaló la gobernadora Gómez Álvarez a través de sus redes sociales.

El general Alejandro Alcántara Ávila, titular del Mando Unificado Oriente, informó a la Maestra Delfina Gómez Álvarez que de abril a octubre de este año se registraron 4 mil 796 robos de unidades, es decir, 5 mil 626 casos menos que en el mismo periodo previo a la estrategia, cuando se contabilizaron 10 mil 422.

Destacó además que, en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Cuautitlán México, que se sumaron al Mando Unificado el pasado 22 de septiembre, el robo de vehículos se redujo 49 por ciento, al pasar de mil 612 a 823 casos.

El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México. En ellos, las fuerzas federales, estatales y municipales coordinan patrullajes, refuerzan labores de inteligencia y mantienen bases operativas mixtas que han permitido reducir los delitos de alto impacto y consolidar entornos más seguros para las familias mexiquenses.

En la Mesa de Paz número 515 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; el General Alejandro Alcántara Ávila, titular del Mando Unificado Oriente; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, y presidentes municipales de las demarcaciones que participan en la estrategia.