Más de 36 millones de viajes gratuitos en esta administración

El GEM impulsa transporte para todos

Naucalpan, Estado de México.– El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez ha realizado más de 36 millones de viajes gratuitos y libres transbordos, a través del Servicio de Gratuidad en los sistemas Mexibús y Mexicable, en el Valle de México, en beneficio a personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños menores de cinco años.

En seguimiento a esta política de justicia e inclusión, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) informó que, del 1 de julio de 2024 al 28 de septiembre de 2025, de ese total, 17 millones 474 mil corresponden a viajes gratuitos y 18 millones 798 mil a transbordos sin costo entre las diferentes líneas del Mexibús y Mexicable, beneficiando a habitantes de Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan.

La titular del SITRAMyTEM, Rosa María Zúñiga Canales, destacó que, como nunca antes, el Gobierno del Estado de México impulsa acciones que dignifican la movilidad de los sectores más vulnerables, especialmente de quienes destinan más de dos horas diarias en sus traslados y requieren un transporte accesible, seguro y moderno.

Con estas acciones, la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez avanza en su compromiso de impulsar la inclusión social y transformar la movilidad pública en beneficio de quienes más lo necesitan.