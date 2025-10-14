Aseguran 418 mil litros de combustible robado en cuatro estados

Otro golpe al huachicol

Pemex ha destinado 6 mil mdp al para reparar ductos afectados por ordeña de ductos, en 10 años

En el marco de la lucha contra el huachicol, fuerzas de seguridad federal aseguraron, en operativos en cuatro estados, 418 mil 339 litros de hidrocarburo robados y varios tractocamiones y tanques de almacenamiento.

El Gabinete de Seguridad informó que, en el municipio de El Carmen, Nuevo León, se llevó a cabo un cateo en un inmueble donde fueron detenidas cinco personas y asegurados 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico. en el lugar también se decomisaron un tractocamión, 20 contenedores, cuatro tanques de almacenamiento y seis bombas centrífugas.

En Jaumave, Tamaulipas, elementos del Ejército, al realizar revisiones aleatorias a vehículos en la carretera Victoria-Tula, detuvieron al conductor de un tractocamión de doble remolque que transportaba 70 mil litros de gasolina, cuyo origen lícito no pudo ser demostrado.

En San Luis Potosí, en la carretera Tula-San Antonio, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas a bordo de un tractocamión acoplado a un autotanque que transportaba 55 mil litros de hidrocarburo, sin acreditar su legal procedencia.

En Villagrán, Guanajuato, agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de Seguridad Física de Pemex y con el apoyo de la Guardia Nacional catearon un inmueble donde aseguraron 30 mil litros de hidrocarburo.

Reparar “piquetes” cuesta 6 mil mdp

Un reporte de Petróleos Mexicanos señala que, entre 2014 y 2025, la empresa del Estado ha destinado 6 mil millones de pesos al proceso de inhabilitación de ductos afectados por las tomas clandestinas, dinero que se suma a la pérdida provocada por el robo de hidrocarburos.

El concepto se refiere al costo operativo de cerrar, limpiar, reparar y asegurar los tramos perforados para el robo de combustible, sin contar las pérdidas por hidrocarburos extraídos ni el daño ambiental.

El pico anual más alto se reporta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023, con un total de 787 millones de pesos, aún con la estrategia antihuachicol reportada por su gobierno.

Cuando se descubren las tomas clandestinas, estas son eliminadas por personal de Pemex mediante el corte o taponamiento de los dispositivos utilizados por los delincuentes.

Sin embargo, lo hacen con técnicas que no son consideradas como “reparaciones”, porque su objetivo principal es eliminar el punto de extracción ilegal de producto.

“Cuando son tomas clandestinas herméticas, es decir, que no presentan fuga de producto, el personal instala un capuchón con soldadura para su inhabilitación y se monitorea hasta que se realiza una rehabilitación permanente”, dijeron fuentes de Pemex a Reforma.

Los montos anuales en gastos de reparación muestran un crecimiento sostenido desde 2017, cuando el gasto anual ascendió a 415.9 millones de pesos y se disparó a 633.5 millones en 2018, año de la transición federal.

En 2019, con el cierre de válvulas y despliegue militar en refinerías, el costo se mantuvo alto, en 555.6 millones de pesos, y volvió a subir a 686.7 millones en 2022.

Puntos críticos y desembolsos

El punto más crítico se registró en 2023, con 787 millones, equivalente a un aumento de 438 por ciento respecto a 2014.

Aunque para 2024 hubo una ligera reducción a 671.9 millones, las cifras preliminares de 2025 -de enero a junio- ya suman 337.6 millones de pesos.

Los mayores desembolsos históricos son en los ductos del Bajío, Hidalgo y Puebla, que lideran los piquetes contra ductos.

Hidalgo, Jalisco y Guanajuato concentran la mayoría de las tomas clandestinas en ductos de Pemex.

Entre enero y julio de 2025, la empresa registró 5 mil 400 tomas clandestinas en su red de ductos, según un informe fechado en septiembre pasado.

Hidalgo se mantiene como el principal foco del «huachicol» con mil 458 tomas clandestinas registradas en los siete meses del registro.

Le siguen Jalisco, con 111 tomas ilegales, y Guanajuato, con 517 perforaciones reportadas. Tamaulipas se ubica en cuarto sitio con 348 casos.

En el desglose municipal, Degollado, en Jalisco, se ubica en el primer lugar nacional con 456 piquetes a ductos, seguido de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, con 300 tomas clandestinas.