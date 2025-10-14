Grupos criminales, al acecho de jóvenes vulnerables

Aprovechan pobreza y clima de violencia

La relación de menores de edad con actividades delictivas va en aumento

Aprovechándose de la pobreza y del clima de violencia en que viven muchos menores de edad en México, grupos criminales reclutan cada vez a más jóvenes, convirtiéndolos en cómplices de atrocidades a cambio de una falsa sensación de protección.

Esta táctica sistemática de los cárteles se dirige a personas jóvenes, quienes, en su búsqueda de estatus y pertenencia, caen en una trampa muchas veces mortal en un sistema que los ve como activos fácilmente reemplazables.

Aunque la falta de datos precisos complica su seguimiento, se estima que hasta 30,000 niños han sido absorbidos por el crimen organizado en México, con un preocupante descenso en la edad de reclutamiento.

De acuerdo a datos de las fiscalías estatales, en los últimos años se ha dado entre los adolescentes un boom o auge por involucrarse o relacionarse con el narcotráfico, y prueba de ello es que año con año han crecido considerablemente las detenciones de jóvenes.

De acuerdo con información de las fiscalías estatales proporcionadas vía transparencia, en 2022 existe registro de mil 143 adolescentes detenidos por delitos de narcomenudeo en todo el país y para 2023, subió a mil 230.

El año en el que se desbordaron las detenciones fue 2024, al subir 88%, pasando de mil 230 en 2023 a dos mil 310 detenidos. Y en tan sólo siete meses de este 2025, es decir, de enero a julio, ya han sido detenidos 2 mil 920 jóvenes relacionados con este delito.

Grupos delictivos, al acecho

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) han advertido que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.

Felipe Gaytán Alcalá, doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología, considera que se pueden identificar tres causas: una de ellas, la vulnerabilidad económica en la que se encuentran los jóvenes.

“Entonces, la primera causa es la vulnerabilidad económica; la segunda tiene que ver con las redes que ofrecen compañía, cierto poder, pertenecer a un grupo donde dicen que son selectos, que van a tener control y les hacen ver una imagen alterada de la realidad en la que ellos van a tener capacidad de decisión.

“La tercera causa está relacionada con el estatus (…) Al final de cuentas la cuestión de pertenecer a ese tipo de grupos da un ‘prestigio’ (…) una posición privilegiada en áreas marginales”, expresa el especialista.

Detienen al “Niños sicario” con una Uzi

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvo Dered Yair “N”, de 15 años apodado en el parte oficial como “El niño sicario”, vinculado con delitos de secuestros, asesinatos y venta de droga en el estado.

El menor portaba un fusil tipo subametralladora Uzi en el momento de la detención, y fue arrestado junto a un hombre de 37 años, identificado como José Asunción “N” alias “El Chuncho”, al que las autoridades señalan como operador de un jefe del crimen organizado que se encuentra actualmente en prisión.

Agentes del equipo de Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, que depende de la SSPC, detuvieron al menor en la carretera Villahermosa-La Isla de madrugada. El niño intentó disparar su arma para escapar, pero un casquillo se atascó al intentar abrir fuego.

Las autoridades le detuvieron a él y al hombre que le acompañaba junto a un surtido de drogas en bolsitas de plástico transparente que portaban marihuana, metanfetamina, armas largas y cartulinas con mensajes de amenazas a la población y a organizaciones rivales.

El niño tenía contenido en su teléfono que le involucraba con el secuestro y liberación de una mujer, así como en el asesinato de otra víctima en Paraíso.

La investigación apunta a que el menor, además, participaba en la quema de viviendas de personas que se negaban a pagar “derecho de piso”. También se le atribuyen acciones de vigilancia y distribución de narcóticos al menudeo en zonas controladas por el grupo, así como la grabación de videos utilizados para amenazar a la población..

Joven balea a un abogado en la CDMX

En otro caso, en la Ciudad de México, el abogado Cohen Sacal, de 45 años de edad, fue baleado a pleno día por un joven frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El litigante, que murió en el hospital, resultó herido en ataque a balazos frente a los juzgados en la colonia Doctores; el presunto agresor, de 18 años, fue detenido y también resultó lesionado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, cuando el profesionista caminaba por la zona y un sujeto se le aproximó. Testigos refieren que el agresor sacó un arma de fuego de entre sus ropas y le disparó en la cabeza, para luego intentar huir del lugar.

En ese momento, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el área presenció la agresión y repelió el ataque, logrando herir al presunto responsable, un joven de 18 años de edad.