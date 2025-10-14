Lalo Capetillo revive el alma del regional mexicano

Con el lanzamiento de “Contra viento y marea”

El joven reversiona un clásico de Intocable con frescura y pasión

Con una propuesta que honra la tradición y al mismo tiempo la renueva, Lalo Capetillo presenta su más reciente sencillo: “Contra viento y marea”, una reinterpretación del clásico que marcó época en el repertorio de Intocable, ícono del género regional mexicano. El tema, que habla de amor incondicional y lucha contra las adversidades, encuentra en la voz de Capetillo una nueva dimensión emocional que lo vuelve vigente y profundamente conmovedor.

Desde su lanzamiento, el sencillo ha captado la atención de los fans del regional y de nuevas generaciones que descubren en Lalo una sensibilidad artística única. “Más que una versión, es una declaración de amor con todo el corazón”, ha expresado el cantante en entrevistas recientes. Su interpretación conserva la esencia romántica del original, pero añade matices vocales y arreglos que le dan un aire fresco y contemporáneo.

El videoclip oficial, disponible en YouTube, refuerza el mensaje de la canción con una narrativa visual íntima y cuidada. En él, Capetillo aparece en escenarios naturales que evocan lucha, esperanza y entrega, elementos centrales del tema. La producción audiovisual ha sido bien recibida por el público, acumulando miles de vistas en pocos días.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia artística que busca reconectar al público con las emociones profundas del regional mexicano, sin perder autenticidad. Lalo Capetillo, hijo de una familia con tradición en el espectáculo, ha demostrado que su talento va más allá del legado: con cada interpretación, construye su propio camino.

El sencillo ya está disponible en Spotify, Apple Music, Deezer y otras plataformas digitales, y se invita a los medios de comunicación a apoyar su difusión, reconociendo el valor artístico y emocional de esta propuesta.

