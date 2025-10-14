El productor Modesto Magallanes impulsa el regreso teatral de Daniela Aedo con “¡Oh, Karen! La historia de una gata”

El actor y productor Modesto Magallanes, reconocido en 2025 con el Micrófono de Oro como Productor Teatral Revelación del Año, presenta su nueva apuesta escénica: ¡Oh, Karen! La historia de una gata, una obra íntima y conmovedora que marca el regreso al teatro de la actriz Daniela Aedo.

Tras conquistar al público con obras como Abuelita de Batman, Mi hado y My Novia System, Magallanes se une nuevamente al dramaturgo argentino Mariano Taccagni para llevar a escena una historia inspirada en hechos reales, con música original de Juan Manuel Bevacqua y dirección del reconocido Pepe Carmona.

“Para mí, el teatro es un espacio donde lo emocional y lo social se encuentran. ¡Oh, Karen! Es una historia sencilla, pero poderosa, que nos habla del amor en sus formas más puras. Tener a Daniela Aedo como protagonista es un privilegio; su regreso al teatro representa mucho más que nostalgia: es evolución y madurez artística.”

— Modesto Magallanes

Una historia que toca el alma

¡Oh, Karen! La historia de una gata es una obra sobre la soledad, el amor y la incondicionalidad, inspirada en la verdadera historia de Karen y Scarlett, una gata heroína cuya valentía conmovió al mundo. La puesta en escena invita al espectador a reflexionar sobre los vínculos emocionales que transforman nuestra vida.

Un elenco femenino de primer nivel

Encabezado por Daniela Aedo, el elenco incluye a destacadas actrices como Carmen Sarahí, Alba Messa e Itzel Gaitán, quienes dan vida a esta emotiva narrativa en clave teatral.

¡Oh, Karen! La historia de una gata se presentará en La Teatreria todos los miércoles a partir del 15 de octubre.

Sobre Modesto Magallanes

Modesto Magallanes irrumpió en la escena teatral con fuerza y originalidad al debutar como actor y productor en Pinche pájaro estúpido, una audaz reinterpretación contemporánea de La Gaviota de Chéjov. Su capacidad para combinar profundidad emocional con propuestas escénicas innovadoras lo ha consolidado como uno de los productores más propositivos del teatro actual.

Desde entonces, ha producido obras aclamadas por la crítica como Mi hado, Abuelita de Batman, My Novia System y ¡Oh, Karen!, trabajando con dramaturgos contemporáneos y abriendo espacios para nuevos talentos. Su estilo se caracteriza por la sensibilidad artística, la apuesta por el teatro emocional y el rescate de historias que merecen ser contadas.

Sobre Daniela Aedo

Reconocida como una de las actrices infantiles más emblemáticas de México, Daniela Aedo debutó en televisión con apenas 4 años y se convirtió en un fenómeno con su papel protagónico en «Carita de Ángel» (2000). Luego de estudiar en Berklee College of Music y enfocarse en su carrera musical, regresa al teatro en un momento de madurez profesional, combinando sus facetas de actriz, cantante, compositora y actriz