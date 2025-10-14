Josefina Rodríguez anunció que Puebla será la sede del Tianguis Turístico 2027

El evento más importante del sector

Designación tras un proceso de selección técnico y transparente

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que Puebla será la sede del Tianguis Turístico México 2027, el evento más importante del sector en el país, tras un proceso de selección técnico y transparente realizado por el Comité de Selección.

Durante el anuncio, la titular de la Sectur destacó que la decisión fue unánime y posterior a un análisis detallado de las propuestas recibidas.

“Después de un análisis técnico, documentado y muy riguroso para seleccionar la sede, llegamos a la conclusión, de manera unánime, que el ganador para el Tianguis Turístico 2027 será el estado de Puebla. Prepárense para recibir a los 32 estados y a más de 45 países que nos visitarán en 2027. Enhorabuena y muchas felicidades”, expresó la secretaria.

La convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico 2027 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto, otorgando un plazo de 30 días naturales para que las entidades federativas presentarán sus propuestas, mismas que se recibieron hasta el 17 de septiembre.

En total, cinco estados respondieron a la convocatoria: Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

El Comité de Selección determinó otorgar la sede a Puebla por la calidad de sus instalaciones, su conectividad, la oferta de servicios turísticos, los compromisos asumidos por la entidad y los apoyos complementarios incluidos en su propuesta.

La titular de la Sectur estuvo acompañada por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel; el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística, Miguel Aguíñiga Rodríguez; la subdirectora de Ventas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Daniela Dávila Servín; el presidente de la ASETUR y secretario de Turismo de Quintana

Roo, Bernardo Cueto Riestra; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre Stéffano; el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío Pando; la presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Claudia Ramírez del Palacio; el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Miguel Ángel Fong González; el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Jorge Paoli Díaz; la consejera y gerente senior de Asuntos Públicos de Aeroméxico y de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), Alejandra Reyes; el vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), José Manuel de Alba; y el vicepresidente de Turismo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), José Vicente Morales.

Luego de esta designación, se explicó, el estado de Puebla se preparará para recibir a representantes de los 32 estados y más de 45 países, reafirmando su posición como un destino con infraestructura, conectividad y oferta turística de primer nivel.