México suma 22 muertes por contagios de sarampión durante los últimos meses

E ncabeza lista de casos en América

Ninguna víctima tenía antecedentes de vacunación documentados, reporta la Secretaría de Salud

México ocupa el primer lugar en América en casos de sarampión, con 22 fallecimientos, hasta el 13 de octubre, mientras que Canadá registra un deceso por esta enfermedad en los últimos seis meses, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De las 21 muertes, con 13 menores de 7 años, ninguna víctima contaba con antecedente de vacunación documentado, según el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) de la Secretaría de Salud (Ssa).

Además, los casos confirmados de sarampión en México han aumentado 61%, al pasar de 2 mil 942 a 4 mil 915 en los últimos tres meses, de acuerdo con el informe diario de la Ssa. Con este incremento, nuestro país se ubica en el quinto lugar a nivel mundial y podría superar a Canadá, que registra 5 mil casos.

Respecto al antecedente de vacunación en territorio nacional, 88.16%, es decir 4 mil 176, no cuenta con antecedentes, mientras que 7.56% (un total de 358) cuenta con una dosis de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP); en tanto, 4.29% (203) tiene dos o más dosis de SRP documentado en la cartilla nacional de salud.

Hasta esta semana, en 23 estados del país se han presentado casos confirmados. Chihuahua acumula 4 mil 329 contagios confirmados y 21 defunciones; le sigue Sonora, con 97 y una defunción; Coahuila, con 55; Guerrero, con 51; Michoacán, con 45; Durango, con 40; Jalisco, con 37; Zacatecas, con 21; Sinaloa, con 17; Campeche, con 14 y, por último, Tamaulipas, con 12 casos registrados.

Mientras, Baja California Sur, San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Querétaro, Yucatán, Nuevo León y Chiapas suman juntos 40 casos confirmados.

En cuanto al rango de edad en el número de contagios, el principal grupo afectado es de 0 a cuatro años, con mil 176 casos; seguido de 25 a 29 años, con 599, y de 30 a 34, con 496. En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a cuatro años reportó la mayor tasa de incidencia (11.30 casos por cada 100 mil habitantes menores de cuatro años); seguido del grupo de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, con 5.65 y 4.75 respectivamente.

Hasta la semana 39 de 2025, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática se han notificado 11 mil 137 casos probables de sarampión o rubéola. Entre los confirmados se han identificado los genotipos B3 y D8.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) ya había advertido desde 2024 que existía un riesgo real de reintroducción del virus del sarampión en México. En su Aviso Epidemiológico de junio de ese año, destacó que ninguno de los casos confirmados contaba con antecedente vacunal y llamó a reforzar la cobertura en zonas fronterizas, turísticas y con alta movilidad poblacional.

Falta de vacunación

Éctor Jaime Ramírez, médico especializado en salud pública, atribuyó a la falta de vacunación el brote de sarampión, así como a la falta de difusión por parte del gobierno y la eliminación de la Semana Nacional de Vacunación en todo el país.

“Ahí están los niños que claramente nos evidencian que la vacuna no se puso en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Desde 2016, la UNICEF estaba alertando que no había una cobertura completa, se agudizó porque Hugo López-Gatell -subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa en el gobierno pasado- quitó las semanas nacionales de vacunación, no compró vacunas, dejó a mucha población sin cobertura”, acusó el legislador.

Al referirse al sarampión como una enfermedad contagiosa y mortal dijo: “La pregunta es: ¿cuántas defunciones debería haber habido por sarampión? Ni una. Ni una sola. Esas 21 muertes eran muertes evitables si se hubieran vacunado. El porcentaje de niños y adolescentes con esquema completo de vacunación de sarampión, rubéola y parotiditis para 2023 era de 75%”, explicó.

Al quedar sin vacunación 25% de la población, este grupo se hace susceptible de adquirir la enfermedad porque presenta una tasa de contagio muy alta. Además, la vacuna tiene una eficacia de 97%, pero en los últimos años los refuerzos tampoco fueron suficientes, lo que afecta a personas de seis a 45 años.

“Este gobierno ha sido un negligente criminal. Los casos van a seguir aumentando. Y (el gobierno) dice que está controlado, tan controlado que ya somos el primer lugar en Latinoamérica. Va a haber más casos porque no ha quedado claro cuál es el mensaje del gobierno de que se vacunen”, dijo Ramírez al recordar que ya se implementó la Semana Nacional de Salud Pública en el país.

Criticó que los casos confirmados de sarampión sólo toman en cuenta a los que fueron estudiados en laboratorios, cuando en países como Canadá es suficiente que un médico evalúe los síntomas presentados para catalogarlo confirmado por clínica.

México podría superar los 5,000 casos antes de fin de año

Aunque la Ssa ha implementado cercos sanitarios, campañas de refuerzo y una «Semana Nacional de Salud Pública» para recuperar esquemas de vacunación, las cifras siguen al alza y los casos de contagio podrían superar los 5 mil antes de que finalice este año.

La OMS y la OPS insisten en que la única forma de detener el brote es alcanzar una cobertura del 95% con dos dosis de la vacuna SRP, algo que México aún no logra.