Atiende ISSSTE unidades afectadas y brinda servicio a damnificados por lluvias

Reporte de Martí Batres en la mañanera

Trabajan 27 brigadas médicas en municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo para atender a la población en general

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “La Mañanera del Pueblo”, que el organismo atiende 29 unidades médicas, ubicadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, que resultaron afectadas por las fuertes lluvias ocurridas del 6 al 9 de octubre.

“De estas 29 unidades: 15 ya se encuentran funcionando; 13 tienen daños menores; y hay una que se inundó completamente, que es la de Álamo. Ahí fue un daño total porque la inundación tuvo dos metros de altura prácticamente, arrasó con todo el equipo que estaba en la unidad. Nuestro personal de esta unidad, sin embargo, está elaborando afuera de la unidad de Álamo, ya se hizo una limpieza ahí y es donde están recibiendo a la población”, subrayó.

Respecto a la Clínica de Especialidades “Churubusco” del ISSSTE en Ciudad de México, que presentó anegaciones por las lluvias del viernes, Martí Batres señaló que este lunes fueron restablecidos los servicios, gracias a las tareas de limpieza y desazolve realizadas el fin de semana con apoyo del Gobierno capitalino y de personal de limpieza adscrito al instituto.

Por otra parte, el director general del ISSSTE puntualizó que al día de hoy siete personas damnificadas en los estados afectados por las lluvias requirieron hospitalización, por lo que fueron trasladadas a la Clínica Hospital (CH) de Huauchinango, Puebla y al Hospital General (HG) de Pachuca, Hidalgo.

“De las personas damnificadas por las lluvias que requirieron hospitalización, hay siete que fueron trasladadas a la Clínica Hospital de Huauchinango y al Hospital General de Pachuca; de esas siete personas, tres fueron dadas de alta y cuatro continúan en hospitalización. Afortunadamente no se ha reportado ningún fallecimiento hospitalario”, indicó.

Además, Martí Batres enfatizó que, con el objetivo de proteger la salud de las personas con tratamientos delicados y no detener su medicación, se realizó un seguimiento, mediante el cual los equipos médicos localizaron a 19 personas con diálisis, 11 pacientes con hemodiálisis y dos con cáncer para brindarles la atención.

Finalmente, indicó que desde que comenzaron las afectaciones por las lluvias, el ISSSTE ha desplegado 27 brigadas médicas, las cuales se encuentran distribuidas en varios municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo, dado a que son las entidades federativas con mayores daños.

“Pero se va a hacer una labor, en el marco de lo que comentó el doctor David Kershenobich, para poder alcanzar el despliegue de 200 brigadas de cuatro personas cada una en los estados afectados para las tareas, fundamentalmente, de vacunación, sobre todo vacunación contra el tétanos y vacunación contra hepatitis B, y para la atención de ciertos medicamentos, especialmente antibióticos y analgésicos”, agregó.

El ISSSTE refrenda que atenderá las necesidades de las unidades médicas para garantizar la continuidad de los servicios, a la vez que brindará atención a la población afectada sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.