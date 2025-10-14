IMSS desplegó más de 1,300 profesionales de la salud en Hidalgo, Puebla y Veracruz

Continuidad de la operación de hospitales

Ante las inundaciones provocadas por las recientes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se activó un operativo de atención médica emergente con el despliegue de más de mil 300 profesionales de la salud para garantizar la continuidad de los servicios médicos en las zonas afectadas.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, Zoé Robledo destacó que el Seguro Social se sumó al plan de acción y operación en emergencia y desastre, además de implementar brigadas de vectores para sensibilizar a la población para las labores de limpieza y evitar la proliferación de cultivos de mosquitos.

Informó que entre las unidades médicas que fueron afectadas están el Hospital Rural Villa Ávila Camacho “La Ceiba” en Puebla, las Unidades Médicas Familiares (UMF) de Álamo y “El Higo” en Veracruz, así como ocho Unidades Médicas Rurales (UMF) en ese mismo estado.

Zoé Robledo agregó que hubo daños en las unidades rurales “Coronel Tito Hernández” en Puebla y Tlacolula en Hidalgo. Además, para garantizar la atención en el Hospital “La Ceiba”, se adecuó la sala de choque y se asignaron dos ambulancias para el traslado de pacientes a Xicotepec.

Señaló que en la primera etapa del operativo el Instituto trabaja para garantizar la continuidad de la operación de los hospitales en toda la región.

“En el caso del IMSS son 25 hospitales en todos los estados: seis en Puebla, ocho en Veracruz, siete en Hidalgo, dos en San Luis Potosí y también uno en Tamaulipas, el de Ciudad Madero que está atendiendo la parte norte de Veracruz, y también uno de Tlaxcala, que atiende la colindancia con Puebla”, añadió.

El director general del IMSS informó que en los hospitales se ha fortalecido la atención médica mediante la asignación de personal en turnos, guardias y apoyo de trabajadores provenientes de otras unidades, y destacó que esta estrategia también se aplica en las UMF, que suman 72 en operación, además de las 676 UMR que brindan servicios.

Refirió que hoy comienza la segunda etapa de la atención, con el despliegue de 748 profesionales de la salud en otras 34 Unidades Médicas Móviles, provenientes de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como a 48 profesionales en 24 brigadas.

“Estas Unidades Médicas Móviles van muy bien dotadas de insumos, medicamentos, pueden dar consultas de diferentes tipos, incluso un parto se ha atendido en una de ellas y las estamos trayendo de diferentes estados”, expuso.

Zoé Robledo añadió que las acciones abordadas incluyen atención prenatal y postnatal, vacunación, entrega de medicamentos, detección de enfermedades, consultas dentales y control de brotes.

“En este momento también las enfermedades de vector, particularmente el dengue, es lo que tenemos que atender, y estas brigadas de vectores también lo que hacen es sensibilizar a la población para las labores de limpieza y evitar la proliferación de cultivos de mosquitos que luego pueden convertirse en enfermedades de esta naturaleza”, añadió el director general del IMSS.