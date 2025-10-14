El tren que viaja por el tiempo ya está en México

La banda retoma su camino con “Multiverso”, un álbum grabado en vivo que reimagina clásicos del pop latino

Por Arturo Arellano

En un giro inesperado, la banda mexicana Tren a Marte ha logrado lo que parecía imposible: construir una máquina del tiempo musical. Su nuevo álbum, Multiverso, no es un dispositivo futurista lleno de botones y luces, sino un tren que recorre décadas de nostalgia y reinvención sonora.

Alan y Edgar, integrantes del grupo, compartieron en entrevista para DIARIO IMAGEN los detalles de esta nueva etapa:

“Decidimos grabar un concierto en vivo después de muchos años. No sé si era por falta de tiempo o porque no nos atrevíamos, pero Multiverso nos tiene muy contentos. Ya está disponible más de la mitad del disco en plataformas digitales. Nos tardamos, pero valió la pena”, comenta Alan.

Tras años de giras y éxitos con música original, Tren a Marte se dio cuenta de que el público conectaba profundamente con los covers y medleys que interpretaban en vivo. Así nació Multiverso, una propuesta que reimagina éxitos de Miranda!, Reik y Cristian Castro en nuevos estilos, como si fueran propias en otro universo.

“Queríamos que la gente pudiera tener esto en sus autos, en sus casas, en sus fiestas. Hoy la industria se mueve con lo inmediato, y nosotros queremos estar ahí. Nos agarramos de la ola para no quedarnos atrás”, explica Edgar.

El álbum incluye 10 tracks grabados completamente en vivo, entre ellos un medley de Emmanuel que, según Alan, ha sido uno de los retos más complejos y gratificantes del proyecto: “Elegimos tres temas de Emmanuel. Nunca habíamos hecho algo tan complicado, pero la gente lo ha recibido increíble. No sabemos por qué no lo hicimos antes.”

Además, Edgar destaca su inclinación por las baladas, como el medley Eclipse, que incluye una canción de Ricky Martin y arreglos que han sido muy bien recibidos por el público.

La banda planea lanzar el disco completo en noviembre y ya tiene fechas confirmadas en eventos públicos, como la Feria de las Paellas en Tlaxcala el próximo 14 de noviembre, donde compartirán escenario con Lucero.

Mientras tanto, los temas de Multiverso ya están disponibles en plataformas digitales, listos para llevar a los oyentes en un viaje musical por distintos tiempos y emociones.

