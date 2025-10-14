VIVE LATINO 2026

LOS CÓDIGOS SE DEVELAN PARA UNA NUEVA Y PODEROSA EDICIÓN

La música es el código secreto que define nuestra realidad. La historia sonora de México es vasta, increíble e internacional, y su significado más profundo se descifra en los festivales que transforman nuestras ciudades. La música lo codifica todo: es el software de nuestra cultura, el script de nuestros mejores momentos y el algoritmo de nuestro día a día. Con este espíritu vibrante y como cada año, nos emociona presentar la vigésimo sexta edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon.

Dos días épicos en la CDMX

Como es tradición, nuestro hogar, el Estadio GNP Seguros, se vestirá de gala. La gran celebración se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo, un recinto que ha sido testigo de la euforia del Vive durante 25 años. Serán dos jornadas épicas donde las mejores bandas, aquellas que representan nuestra cotidianidad y nuestras vidas, subirán al escenario para darlo todo. Prepárense para corear, brincar y sentir la energía colectiva que sólo este festival puede ofrecer.

¡Esto es lo que siempre quieren ver! Vive Latino 2026 es más que un evento; es una tradición que nos convoca a revivir los mejores momentos de nuestras vidas a través de la música. Es el encuentro donde todos nos volvemos una sola voz, una celebración donde se escribe la historia musical de México y Latinoamérica.

El lineup que estás esperando ya está aquí:

AIRBAG, ALCALÁ NORTE, ALLISON, AVATAR, BANDA MACHOS, BETA, CARLOS SADNESS, CHETES, CONOCIENDO RUSIA, CUCO, CYPRESS HILL, DREAD MAR I, DUBIOZA KOLEKTIV, EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO,

ENANITOS VERDES, ENJAMBRE, ERIN MEMENTO, ESTEMAN & DANIELA SPALLA, FILTRO, FOBIA, HELLO SEAHORSE!, HERMANOS GUTIERREZ,

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS, JOHN FOGERTY,

JUANES, KE PERSONAJES, LADRONES, LENNY KRAVITZ, LIRAN’ ROLL,

LOS AMIGOS INVISIBLES, LOS FABULOSOS CADILLACS, LOS LÁTIGOS,

LOS PREAM, LOS VIEJOS, LOVE OF LESBIAN, MADRE PERLA, MALCRIADA,

MALDITA VECINDAD, MARCO MARES, MARGARITAS PODRIDAS, MERIDIAN BROTHERS, MC DAVO, MOBY (DJ SET), MOENIA, MONOBLOC,

MÚSICA PA’ MANDAR A VOLAR VOL. 2, NACHO VEGAS, NAFTA, ORQUESKA,

PERCANCE, PLANTA INDUSTRIAL, REYNA TROPICAL, RICH MAFIA,

RIGOBERTA BANDINI, RUSOWSKY, SANTA SABINA, THE SMASHING PUMPKINS, THE MARS VOLTA, TOM MORELLO, TRICICLO CIRCUS BAND, TRUENO y WHITE LIES

Vive Latino 2026: ¡LA MÚSICA ES EL CÓDIGO de nuestra realidad!

La música, ese lenguaje universal, codifica nuestra realidad y, esta edición del Vive Latino, es la clave maestra. Una historia musical se retoma con fuerza y otra se programa para su inicio: esa es la esencia pura de este encuentro. Bandas gigantes que han grabado el código genético del rock de habla hispana regresan para mantener encendida su llama: prepárense para vibrar con el reencuentro de Santa Sabina, la garra de Liran’ Roll, la fiesta eterna de la Maldita Vecindad, la nostalgia de Enanitos Verdes, y la potencia de Nacho Vegas, entre otros iconos que nos definen.

Pero la experiencia se vuelve internacional con proyectos que ya están integrados en nuestro repertorio vital, como la energía argentina de Airbag, el indie británico de White Lies, el estruendo de The Mars Volta y la majestuosidad de The Smashing Pumpkins. ¡Y ojo! Talentos globales se suman por primera vez a nuestra casa, inyectando nuevas frecuencias, incluyendo el rock electrizante y elegante de Lenny Kravitz y Moby.

Como cada año, el Vive Latino también está lleno de nuevas propuestas como Margaritas Podridas, Planta Industrial y Erin Memento, que traen sonidos frescos y exponen a las nuevas generaciones que se están posicionando en la música.

Eso sin olvidar que siempre hay actos llenos de sorpresas y conceptos únicos que sólo tiene el VL, como Madre Perla, Orqueska o Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Este cruce de datos será la mezcla perfecta para revivir los momentos más épicos del festival y sembrar nuevos recuerdos inmortales. La música nunca para, y Vive Latino 2026 nos llevará de nuevo a ese paraíso sonoro donde todo tiene sentido.

El Vive Latino es el lugar donde tienes que estar. Si quieres sentir la música en la piel, unirte a miles de personas en una sola fiesta y ser parte de la decodificación de las estructuras sonoras de esta nueva edición, este es tu momento. ¡Asegura tus boletos para el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, y vivamos nuevamente la música!

Y para ti, ¿qué significa la música? ¡Nos vemos en Vive Latino presentado por Amazon, donde los acordes se convierten en leyenda y las emociones explotan al ritmo del rock!

26 ediciones de historia, pasión y cultura musical que nos unen 14 y 15 DE MARZO DE 2026 – ESTADIO GNP SEGUROS Preventa Banamex: 17 de octubre, 2:00 p.m.