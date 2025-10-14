Declive de Morena en estados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La elección de 2027, en la que se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros cientos de cargos, atrae de gran manera, aunque falta todavía poco menos de dos años para su realización.

Existe desconcierto del cómo se encontrará el electorado para esa fecha y de qué lado se irá la gran mayoría.

Morena no parece interesado en un panorama que parece incierto para ellos, por la serie de errores que vienen cometiendo sus gobernantes y es que existe una razón para ello.

No importa que las alianzas formadas por Morena, el Verde y el PT se encuentren en un punto de riesgo de fragmentación y es que la oposición se encuentra pulverizada, sin rumbo, ni propuestas y mucho menos candidatos.

Mientras el Movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador muestra cuarteaduras, sus opositores no se ponen de acuerdo.

En el 2021 y 2024, temporada de elecciones federales, los priistas, panistas y perredistas formaron un frente común que en los primeros comicios les fue favorable, aunque para la segunda en que estuvo en juego la Presidencia de la República, sufrieron un traspiés.

Es cierto que se equivocaron con la nominación de la candidata, pero también lo es que no supieron ofertar sus programas y acciones a desarrollar en caso de ganar.

Ahora, la mesa se la están poniendo desde el mismo gobierno con sus yerros y desaciertos, pero los opositores parecen entretenidos en otros temas.

La alianza de priistas y panistas está naufragando y los blanquiazules buscan desesperadamente aliarse ahora con MC, partido que condiciona su unión a que dejen las alianzas con el PRI.

Panistas y emecistas ya fueron juntos en los comicios presidenciales de 2018 y fracasaron rotundamente.

En la actualidad, MC es un partido que juega en favor con Morena, aunque lo hace de forma encubierta, mientras que el tercer partido que se sumó a la alianza de panistas y emecistas y después a la de priistas y panistas, ya desapareció de concierto nacional. El PRD se quedó con el registro solamente en algunos estados.

Existen varios estados que gobierna Morena, en los que los electores no ven con buenos ojos la continuidad del partido que preside Luisa María Alcalde.

En esos estados con un poquito de trabajo, un buen candidato o candidata y un programa viable, la oposición podría arrebatarle a morena.

Un mal gobierno como el de Alfonso Durazo, en Sonora; Rubén Rocha, en Sinaloa; y Marina del Pilar Ávila, donde los escándalos, abusos y una pésima administración parecen ser la kryptonita que requieren los opositores para conquistar esos territorios.

Pero también otros como Quintana Roo, Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Colima, requieren de buenas propuestas y buenos candidatos que cumplan con sus ofertas de campaña y, especialmente, se comprometan para acabar con la violencia e inseguridad.

Cuatro días de lluvia inclemente fueron el escenario que se requería para mostrar las grandes fallas de las administraciones, tanto estatal como federal, en los estados que sufrieron las consecuencias de esta política. Mientras miles de personas perdieron todo su patrimonio, siguen apareciendo nuevos millonarios beneficiados desde el propio gobierno en forma directa o indirecta, sin que exista acción judicial alguna, para deslindar la forma en que se obtuvieron esos ingresos.

