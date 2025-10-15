Plante Sedetus una licenciatura especializada en rubro inmobiliario

Acelerado crecimiento del sector

La falta profesionalización ha derivado en problemas de especulación y fraudes

Cancún. – Ante el acelerado crecimiento del sector inmobiliario en Quintana Roo y la necesidad de contar con profesionales capacitados en temas legales, comerciales y urbanos, autoridades estatales y universidades locales analizan la apertura de una licenciatura especializada en el rubro inmobiliario, que sería la primera en su tipo en el estado.

La propuesta surge de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), en coordinación con instituciones académicas como la Universidad Anáhuac Cancún, y forma parte del Plan Anual de Capacitación que contempla más de 325 talleres, cursos y diplomados impartidos por 39 instituciones. Sin embargo, hasta ahora no existe una formación universitaria formal que abarque integralmente el ámbito inmobiliario.

“Queremos que los asesores y operadores inmobiliarios tengan una formación sólida, no solo en ventas, sino en legislación, ética, desarrollo urbano y sostenibilidad”, explicó Gabriela Peña González, directora de Asuntos Inmobiliarios de Sedetus.

El rubro inmobiliario es actualmente el segundo más importante en la economía de Quintana Roo, después del turismo. Su impacto se refleja en el desarrollo de vivienda, infraestructura turística, comercio y servicios, especialmente en municipios como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal.

Sin embargo, la falta de regulación y profesionalización ha derivado en problemas de especulación, fraudes, invasiones y conflictos legales, lo que ha motivado a las autoridades a impulsar esta nueva carrera como parte de un esfuerzo por ordenar y dignificar la actividad inmobiliaria.

Aunque aún se encuentra en fase de análisis, se prevé que la licenciatura incluya materias como:

– Derecho inmobiliario y notarial

– Desarrollo urbano y ordenamiento territorial

– Administración de bienes raíces

– Evaluación y comercialización de inmuebles

– Ética profesional y responsabilidad social

La intención es que sea ofrecida por una universidad pública, con posibilidad de incluir modalidades semipresenciales para facilitar el acceso a estudiantes de todo el estado.

El proyecto cuenta con el respaldo del Consejo Inmobiliario de Quintana Roo, que inició su periodo 2025 con la participación de cámaras empresariales, asociaciones de asesores y autoridades estatales.

Festival Janal Pixán 2025

La Secretaría Municipal de Turismo en Cancún, anunció la edición 2025 del tradicional Festival Janal Pixán, una celebración que honra el Día de Muertos con actividades culturales, concursos y expresiones artísticas que buscan preservar las raíces mayas y mexicanas. Este año, el evento se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en la avenida principal de Puerto Juárez, y contará con premios de hasta 20 mil pesos para los ganadores de sus concursos principales.

Los concursos más esperados del festival son el de Altares de Muertos, además del de Catrinas y Catrines.

Ambas convocatorias están abiertas a escuelas de nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidades públicas y privadas, así como a academias de baile, asociaciones civiles, culturales y público en general. La inscripción es gratuita y se realiza en las instalaciones del Instituto de la Cultura y las Artes, ubicadas en la Supermanzana 23, manzana 55, lote 1, en la intersección de Av. Chichén Itzá con Av. Tulum, junto a la estación central del Heroico Cuerpo de Bomberos. El horario de registro es de lunes a viernes, de 9:30 a 16:00 horas.

El Festival Janal Pixán tiene como propósito:

– Preservar las tradiciones del Día de Muertos en el Caribe mexicano.

– Fomentar la participación ciudadana en actividades culturales.

– Reconocer el talento artístico y comunitario a través de premios significativos.

– Revitalizar espacios públicos con color, música, gastronomía y ofrendas.

La avenida principal de Puerto Juárez se transformará en un corredor cultural lleno de vida, donde se instalarán altares, se realizarán presentaciones artísticas y se exhibirán trajes típicos y caracterizaciones de catrinas.