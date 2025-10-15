Chetumal alista la Expofer 2025 con cartelera renovada y enfoque familiar

El evento más importante del sur del estado

Conciertos, juegos mecánicos, actividades culturales y espacios para productores locales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La ciudad de Chetumal se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo de la Expoferia 2025, también conocida como Expofer, uno de los eventos más emblemáticos de la región sur de Quintana Roo. La feria abrirá sus puertas con una programación que incluye conciertos masivos, exposiciones, juegos mecánicos, actividades culturales y espacios para productores y artesanos locales, consolidándose como un punto de encuentro para la convivencia familiar y el impulso económico regional.

La feria se llevará a cabo del 17 de octubre al 1 de noviembre en el renovado Parque Quintana Roo, y se espera la asistencia de familias de toda la región, con una expectativa de asistencia de entre 8 mil y 10 mil personas por día, provenientes tanto de Othón P. Blanco como de municipios vecinos e incluso de estados colindantes.

Aunque aún no se ha revelado la cartelera completa, medios locales han adelantado que se contará con la participación de artistas nacionales de diversos géneros, lo que promete atraer a públicos de todas las edades. Además, se han realizado revisiones exhaustivas a los juegos mecánicos para garantizar su correcto funcionamiento, y se implementarán operativos de seguridad en las zonas de mayor concentración de personas.

Los artistas confirmados son: Su Majestad mi Banda el Mexicano de Casimiro (17 de octubre), Los Caracoles (18 de octubre), Gilharry’s 7 (19 de octubre), Los Dos Carnales (24 de octubre), Playa Limbo (25 de octubre), Caloncho (26 de octubre), Los Acosta (31 de octubre) y Matute (1 de noviembre).

La Expoferia también representa una oportunidad clave para emprendedores, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios, quienes podrán exhibir y vender sus productos en un entorno de alta afluencia. “Estos espacios son vitales para fortalecer los ingresos de los negocios locales y dar a conocer la riqueza cultural y productiva de la región”, destacan organizadores citados por Ferias México.

Además de la oferta comercial y de entretenimiento, la feria incluirá actividades culturales, presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y talleres familiares, con el objetivo de promover la identidad local y ofrecer alternativas recreativas accesibles para todos los sectores de la población.