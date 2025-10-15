Exhorta Mara Lezama a universitarios a contribuir en la transformación del país

Se escucharán voces de los estudiantes

La titular del Ejecutivo inauguró el 38 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales A.C. (AMEI) que se celebra en Cancún

Cancún.- Al inaugurar el 38 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales A.C. (AMEI), la gobernadora Mara Lezama Espinosa exhortó a las y los participantes de diferentes universidades de México a contribuir en la transformación del país, a tomar las mejores decisiones para ser un parteaguas.

Con la presencia del embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, con la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de Yoani Paola Rodríguez Villegas, Rectora de la Universidad Anáhuac Cancún, la titular del Ejecutivo dijo a los estudiantes “que van a tener una gran cantidad y grandes ponencias, expertos hablando sobre temas que están estudiando, pero la decisión de la política pública, del proyecto que vayan a presentar ya en el campo laboral es de ustedes”.

Desde 1986, la AMEI ha celebrado sus congresos de forma anual en donde se reúnen más de 600 conferencistas especializados en el análisis de la realidad internacional. En el convergen más de 2 mil estudiantes de relaciones internacionales y disciplinas afines, como ciencia política, negocios internacionales, sociología, derecho, economía e historia, entre otras.

Para este XXXVIII Congreso Anual, que inició el miércoles y concluye el 17, la AMEI ha unido esfuerzos con la Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional y Desarrollo A. C. (REMECID), para centrar su atención en torno a la cooperación internacional ante los desafíos del poder global, el desarrollo y los derechos humanos.

“Sí pueden transformar el mundo. Claro que lo pueden transformar. Claro que estoy convencida que esta generación será un parteaguas hacia la historia de nuestro país. Estoy convencida porque van a tener todos los conocimientos de grandes expertos en este congreso, pero va más allá del conocimiento, son las decisiones que se toman en tu vida personal, en la oficina, o aquellas que nos dedicamos por un tiempo, porque es un encargo, a las políticas públicas o al gobierno, a servir al pueblo”, agregó la Gobernadora.

La Rectora Yoani Paola Rodríguez Villegas hizo un llamado a las y los participantes a transformar vidas, como resultado de las ideas globales que van a surgir durante el congreso.

MLE acompaña el lanzamiento de “Vive Libre”

Cancún.- Con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la participación de más de cuatro mil estudiantes de preparatorias y universidades del municipio de Benito Juárez, se llevó a cabo la presentación oficial del programa “Vive Libre”, una innovadora estrategia de prevención que utiliza la realidad virtual como herramienta para sensibilizar a las y los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias, el alcoholismo y las conductas violentas.

El programa, impulsado por el gobierno municipal de Benito Juárez, está dirigido a jóvenes de 12 a 29 años y busca fortalecer la toma de decisiones responsables, fomentar estilos de vida saludables y promover una cultura de paz entre la comunidad estudiantil.

Durante el arranque del programa, se contó con la asistencia de alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, entre ellas el CECYTE 1, 2, 3 y 4, Universidad del Caribe, Universidad Politécnica, Instituto Tecnológico, Bachilleres 1, 2, 3 y 4, UNID, CONALEP 1, 2, 3 y 4, CBTIS 111, 272 y 301, Universidad de Quintana Roo, CETMAR 41, Nat Khan, Álamos, Boston, Grupo Tecnológico Universitario, Universidad Oriente, Instituto Pericial Judicial y la Universidad Tecnológica.

Como parte del evento, se llevaron a cabo dos conferencias magistrales que promovieron la reflexión y la transformación personal entre las y los asistentes:

Facundo, con la charla “Kawishi no Tondoja”, compartió un mensaje sobre la autenticidad, la autoestima y la importancia de tomar decisiones conscientes.

Sebastián Marroquín (Juan Pablo Escobar) presentó la conferencia “Una historia para no repetir”, basada en su testimonio de vida, con un enfoque en la reconciliación, la paz y la prevención de la violencia.