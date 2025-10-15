Crece la prostitución masculina en principales destinos turísticos

Refuerzan acciones preventivas

Ya no se limita a bares, sino que también se promueve a través de redes sociales

redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En los últimos años, la prostitución masculina registró un incremento visible en los principales destinos turísticos de Quintana Roo.

En particular en los centros vacacionales de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, es donde la alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros ha propiciado el aumento de esta práctica.

De acuerdo con autoridades sanitarias y organizaciones civiles, el fenómeno se presenta tanto en hombres heterosexuales como homosexuales, aunque en su mayoría son jóvenes que ofrecen servicios a turistas extranjeros, particularmente en zonas de alta concentración nocturna.

Organizaciones de apoyo enfatizan la necesidad de fortalecer la educación sexual, la salud preventiva y la atención integral a quienes ejercen esta actividad, con el fin de proteger su salud y prevenir abusos.

Se diversifica la prostitución masculina

Los reportes señalan que la prostitución masculina se ha diversificado y ya no se limita a bares o zonas de tolerancia, sino que también se promueve a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que dificulta su control y registro oficial.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud estatal ha reforzado las acciones de prevención y control de infecciones de transmisión sexual (ITS) mediante brigadas médicas, distribución de preservativos y campañas de orientación en centros turísticos y de reunión.

Asimismo, autoridades municipales mantienen vigilancia en espacios públicos y hoteles para detectar posibles casos de explotación sexual o trata de personas, delitos que han sido denunciados con mayor frecuencia en los últimos años.

Especialistas coinciden en que la prostitución masculina responde a factores económicos y sociales, así como a la búsqueda de ingresos rápidos en un entorno donde el turismo internacional ofrece amplias oportunidades.

Se disparan los fraudes inmobiliarios en el estado

En medio del auge del crédito hipotecario en México, especialistas del sector financiero han encendido las alertas sobre el incremento de fraudes inmobiliarios en Quintana Roo, una entidad donde la demanda por vivienda y terrenos ha dado paso a la operación de supuestos asesores sin certificación ni respaldo bancario.

Durante la Convención Nacional SOC 2025 “Liderando con valores”, el director ejecutivo de crédito hipotecario, Gonzalo Palafox, subrayó la urgencia de fortalecer la regulación y profesionalización del canal broker, con el fin de evitar engaños que afectan tanto a familias como a instituciones financieras.

“Nosotros trabajamos únicamente con brokers validados mediante contratos formales y procesos de revisión exhaustivos. Cualquier asesor que no tenga una relación directa con el banco no está autorizado para ofrecer productos financieros en nuestro nombre”, puntualizó Palafox.

El fenómeno preocupa especialmente en zonas turísticas como Cancún, Tulum y Playa del Carmen, donde el dinamismo inmobiliario ha generado un terreno fértil para fraudes en la compraventa de terrenos y la oferta de créditos hipotecarios falsos.

Autoridades financieras y organismos del sector coinciden en que la falta de información y el exceso de confianza son los principales factores que permiten la operación de gestores irregulares que prometen trámites rápidos y tasas preferenciales. En muchos casos, las víctimas entregan anticipos o documentación personal sin verificar la identidad o acreditación del supuesto broker.

Palafox destacó que los brokers profesionales certificados juegan un papel fundamental en el acceso al crédito, ya que orientan al cliente, simplifican los trámites y ofrecen comparativas reales entre instituciones bancarias. Sin embargo, insistió en que la relación entre asesores y bancos debe basarse en transparencia, valores y procesos de validación confiables “Es fundamental que los usuarios confirmen que el asesor con el que están tratando está debidamente registrado y tiene una relación formal con la institución. En caso de duda, deben acudir directamente a las sucursales o canales oficiales del banco”, recomendó.