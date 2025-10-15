Denuncia AMANC rezago crítico en la atención a infantes con cáncer

Carencia de estudios especializados

QRoo, entre los estados con mayores carencias en infraestructura médica

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) emitió una alerta sobre el grave rezago que enfrenta Quintana Roo en la atención oncológica infantil. La entidad se ubica entre los estados con mayores carencias en infraestructura médica, acceso a medicamentos y disponibilidad de estudios especializados, lo que obliga a familias a realizar traslados costosos y prolongados para obtener diagnósticos y tratamientos adecuados.

Paulina Castillo, directora de AMANC en Quintana Roo, señaló que el estado ocupa aproximadamente el lugar 17 o 18 en necesidades oncológicas infantiles a nivel nacional. Uno de los principales obstáculos es la ausencia de estudios como las tomografías por emisión de positrones (PET), indispensables para el diagnóstico y seguimiento de ciertos tipos de cáncer. “Generalmente hacemos traslados a Chetumal, pero también al Estado de México, Querétaro, Zacatecas o Monterrey”, explicó.

El costo de los medicamentos representa otro reto mayúsculo. Algunos tratamientos requieren dosis que pueden costar hasta 70 mil pesos cada una, y en ocasiones se necesitan cinco dosis consecutivas. AMANC atiende actualmente a 98 niños, pero en los últimos seis años ha apoyado a más de 250 pacientes, desde recién nacidos hasta adolescentes de 16 años, quienes pueden permanecer en tratamiento por hasta ocho años.

Areola Calderón, representante de la Alianza Anticáncer Infantil, confirmó que el desabasto de medicamentos persiste en todo el país, pero se agrava en Quintana Roo por la falta de infraestructura hospitalaria. El Hospital Oncológico de Chetumal, inaugurado en 2022, sigue en proceso de transición y no ha logrado operar con plena capacidad.

Las familias enfrentan no solo el desgaste emocional de acompañar a sus hijos en tratamientos prolongados, sino también el impacto económico de costear traslados, hospedajes y medicamentos. Muchas recurren a campañas de recaudación o apoyo de asociaciones civiles para poder continuar con los tratamientos.

En respuesta a esta crisis, AMANC y otras organizaciones han lanzado campañas de recaudación, como la del “Día Nacional del Pancake” el próximo 16 de octubre, para apoyar a los niños con cáncer en Cancún. Sin embargo, los representantes de estas asociaciones insisten en que se requiere una intervención estructural del gobierno federal y estatal para garantizar el acceso universal y gratuito a tratamientos oncológicos infantiles.

Van 66 afectados por temperaturas extremas

A pocos días de concluir la temporada de calor más intensa del año, Quintana Roo ha alcanzado un total de 66 personas afectadas por temperaturas extremas en 2025, de acuerdo con el Informe de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas emitido por la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México.

La Temporada de Temperaturas Naturales Extremas en México abarca desde la semana epidemiológica 12 hasta la 40, según datos del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Durante este periodo, Quintana Roo ha sido uno de los estados más afectados por las olas de calor, con temperaturas que han superado los 45 grados Celsius en algunos municipios.

Los 66 casos reportados incluyen Golpes de calor, deshidratación severa, complicaciones respiratorias y cardiovasculares agravadas por el calor, además de personas hospitalizadas por exposición prolongada al sol.

La mayoría de los afectados pertenecen a grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y trabajadores al aire libre, especialmente en zonas como Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Cancún.

Ante el incremento de casos, autoridades sanitarias han reforzado las campañas de prevención, recomendando:

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Mantenerse hidratado constantemente

Usar ropa ligera y de colores claros

Buscar refugio en espacios ventilados o con sombra

Además, se han habilitado módulos de atención médica rápida en centros de salud y hospitales comunitarios para atender síntomas relacionados con el calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido que las temperaturas extremas en México seguirán intensificándose debido al cambio climático. Quintana Roo, por su ubicación geográfica y humedad ambiental, es especialmente vulnerable a estos fenómenos, lo que exige una planificación interinstitucional para proteger a la población en futuras temporadas.