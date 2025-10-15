Está paralizada la investigación del crimen del ex diputado Francisco Rojas, denuncian

Nueve meses sin avances significativos

Cuautitlán Izcalli, Méx. Irma Cano Paredes, madre de Francisco “Paco” Rojas Cano, ex diputado local del Distrito 43, denunció que la investigación del homicidio de su hijo se encuentra totalmente paralizada tras casi nueve meses sin avances significativos.

La familia y sus representantes legales anunciaron que presentarán denuncias por omisiones en la Fiscalía de Homicidios de Cuautitlán, exigiendo que se active la carpeta de investigación y se giren las órdenes de aprehensión correspondientes.

Samantha Castellanos, asesora jurídica de la familia, reveló que el proceso iniciado hace más de ocho meses enfrenta graves inconsistencias, advirtiendo que todos aquellos vestigios o pruebas pueden perder la veracidad con el paso del tiempo, incluyendo evidencia videográfica que tiene respaldo limitado.

La abogada cuestionó las demoras y señaló que esperan que después de las denuncias, las autoridades finalmente cumplan con su trabajo de investigación.

Castellanos, recalcó que no buscan preferencias por tratarse de un ex funcionario, sino simplemente que la Fiscalía cumpla con su obligación de procurar justicia en un caso que permanece en la impunidad.

“Estamos en un estado de total indefensión”, aseguró Cano, quien anunció que el próximo 22 de octubre realizarán una concentración frente a la sede de la Fiscalía de Cuautitlán para exigir justicia.