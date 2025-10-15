Continúa la lucha territorial entre Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza

Disputa por Rancho Blanco

Valle de México.- Una vez más, Raziel Chavarría, alcalde de Jilotzingo, municipio vecino de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, afirmó que su administración defenderá Rancho Blanco de manera categórica.

Acompañado de vecinos y ejidatarios de Rancho Blanco, el presidente municipal manifestó que Jilotzingo no se negocia en el conflicto limítrofe con Atizapán de Zaragoza.

Afirmó que su administración ya interpuso una demanda ante la Legislatura local y cuenta con un equipo legal para defender lo que considera territorio históricamente jilotzinguense.

“Créanme que vamos a luchar por este territorio y lo vamos a ganar compañeros, no nos vamos a ir ni un centímetro atrás”, afirmó Raziel Chavarría ante los ejidatarios, quienes le expresaron su apoyo ante los intentos invasores

Por su parte, Eliseo Tovar, Comisario Ejidal de Rancho Blanco, denunció que Atizapán pretende intervenir en su plan de manejo ambiental sin considerar a los legítimos dueños del territorio. Rancho Blanco es y será de Jilotzingo, aquí pagamos nuestro predio, nuestra agua y aquí hemos votado siempre, puntualizó.