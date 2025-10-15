Rehabilitan en Tlalnepantla el Parque Las Caballerizas

Tlalnepantla. Mex.- La rehabilitación y recuperación del parque “Las Caballerizas”, ubicado en la colonia Tepeolulco, presenta un importante avance y próximamente la comunidad podrá hacer suyo este espacio de sana convivencia familiar y así reconstruir el tejido social en beneficio de las y los habitantes. Acompañado por autoridades federales y estatales, el alcalde, Raciel Pérez Cruz, supervisó el avance de esta obra que forma parte del Plan Estratégico del Oriente del Estado de México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en esta parte de la entidad.

Agradeció el trabajo realizado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para la intervención integral de este espacio que estaba abandonado y no tenía condiciones adecuadas para su aprovechamiento.

“Estoy seguro que la comunidad va a adoptar este espacio, lo hará propio, y este parque se va a convertir en un lugar de convivencia, en un lugar en donde todas y todos puedan venir a practicar deporte, sentarse a comer y desarrollar muchas actividades que generen sana convivencia vecinal”, apuntó.