Precios de la canasta básica alcanzan un máximo histórico en septiembre

Presiones a la inflación

Carne, leche o comer fuera del hogar se volvió un lujo para millones de familias mexicanas

En septiembre, el precio de los alimentos y productos la canasta básica (alimentaria y no alimentaria) marcó un máximo histórico y evidenció que para los mexicanos comer fuera de casa, así como el consumo de carne y leche se volvió más costoso, por lo que comer fuera de casa, adquirir carne o leche se ha vuelto un lujo para miles de familias.

De acuerdo con los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una persona necesitó 4 mil 749 pesos, al mes, para cubrir sus necesidades básicas en zonas urbanas, mientras que en las rurales el gasto fue de 3 mil 403 pesos, así lo reveló el indicador Líneas de Pobreza, al noveno mes del año.

En promedio, el costo de la canasta básica alimentaria subió 4.7 por ciento en las ciudades y 3.6 por ciento en el campo, mientras que la inflación general anual fue de 3.8 por ciento.

El Inegi detalló que el cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual, mientras que, en el caso del urbano, la superó.

Respecto a septiembre de 2024, la variación en las Líneas de Pobreza disminuyó 0.2 puntos porcentuales en el ámbito rural y aumentó 0.2 en el urbano.

Cabe recordar que la inflación general anual de septiembre de 2025 fue de 3.8 por ciento, mientras que la mensual del octavo mes de 2025 fue de 0.2 por ciento.

Ante ello, el instituto detalló que el aumento se explica por el encarecimiento de varios alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el bistec de res y la leche pasteurizada, que fueron los productos con mayores incrementos de precio durante el mes.

De acuerdo con el Inegi, el aumento de la pobreza en las ciudades se explica principalmente por el aumento en el costo de los alimentos, que representaron el 61 por ciento del cambio anual en el índice de Líneas de Pobreza en las zonas urbanas, en comparación con 51.1 por ciento en zonas rurales.

Detalló que los productos que tuvieron una mayor incidencia en en el ámbito rural fueron:

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, que corresponde a desayuno, comida y cena que las personas consumen mensualmente fuera de su casa (7.6%).

El bistec de res, de cualquier pieza que se saque (18.7%).

La carne molida de res (17.7%).

Mientras que en el urbano fue:

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, que corresponde a desayuno, comida y cena que las personas consumen mensualmente fuera de su casa (7.6%).

El bistec de res, de cualquier parte que se saque (18.7%).

Lecha pasteurizada de vaca (9.2%).

Además de los alimentos, los gastos de vivienda y servicios de conservación impactaron significativamente en la pobreza urbana:

Educación, cultura y recreación (5.7%).

Cuidados personales (6.7%).

En cambio, en las zonas rurales, con mayor incidencia en la canasta no alimentaria fueron los de cuidado personal y educación, cultura y recreación:

– Cuidados personales (6.5%).

– Educación, cultura y recreación (5.6%).

Aceleración de la inflación

Al cierre de septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.76% a tasa anual en contraste con lo registrado en agosto, cuando el indicador se ubicó en 3.57%. De acuerdo con el reporte publicado por el Inegi, el aumento generalizado de precios hila dos meses de incrementos y se ubica en su segundo nivel más alto en lo que va del año.

El dato se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas financieros para el mes de septiembre. De acuerdo a la Encuesta de expectativas de Citi entre 39 instituciones financieras del país, se esperaba que la inflación cerrara el mes con un índice de entre 3.72 y 3.80%.

Buena parte de los precios elevados son de insumos básicos para los mexicanos. El costo de la educación, que en la primera quincena fue determinante en la escalada de precios, vuelve a ser uno de los rubros con más incidencia a final de mes. Los bienes y servicios con mayor incremento fueron el chile serrano, con un aumento mensual de 17.6%, el tomate verde con un alza de 12.93%, la educación primaria con un aumento de 6%, la educación universitaria con 1,8% y la carne de res con un repunte de 0.9%.

Otros bienes y servicios tuvieron bajas, destacando en particular el costo de los servicios profesionales, con un descenso de 15.,4%, seguido de un descenso del 11.3% del precio del aguacate y de 7.9% de la lechuga y la col, además de la naranja con 7.7% menos que en agosto.

Los dos componentes que determinan la inflación general en México mostraron incrementos. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, muestra un incremento anual de 4,28%. Dentro de este indicador, los precios de las mercancías muestran un incremento mensual a tasa anual de 4,19%, mientras que el costo de los servicios incrementó a 4,36% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del gobierno y reguladas, se ubicó en 2.02% a tasa anual.

Los siguientes reportes de inflación podrían ser decisivos en la nueva decisión de política monetaria que realice el Banco de México (Banxico). El banco central realizó a finales de septiembre la quinta reducción de la tasa de interés de referencia y la ubicó en 7.50%, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo recorte a los tipos en los meses venideros.

Las presiones a la inflación, además de tener un componente interno intrínseco a la economía mexicana, se han visto afectadas por las presiones externas.