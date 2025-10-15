Atiende Protección Civil 45 deslizamientos de tierra, en este año

Se previnieron pérdidas humanas y materiales

Toluca, Estado de México.– En lo que va del año, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo ha atendido 45 deslizamientos de tierra, lodo o rocas registrados en 24 municipios mexiquenses.

Personal técnico y operativo acudió a todas las zonas afectadas para delimitar y resguardar áreas inestables, coordinar la atención de emergencias y dar seguimiento a los incidentes, además de asistir a seis personas lesionadas en Ixtapan de la Sal.

De forma complementaria, se realizaron 26 apoyos técnicos especializados, que incluyeron recorridos de evaluación, emisión de dictámenes y recomendaciones, ocho sobrevuelos con dron y asesoría a dependencias municipales y estatales para reforzar sus mecanismos de atención.

Gracias a la coordinación con las Unidades Municipales de Protección Civil, estas acciones previnieron pérdidas humanas y materiales, además de fortalecer la capacidad local de respuesta ante emergencias.

Por la recurrencia de este tipo de fenómenos en la zona sur del estado, la Coordinación estatal ha reforzado la prevención y capacitación regional. Ejemplo de ello fue el curso-taller “Procesos de Remoción en Masa”, impartido el 10 de octubre en Coatepec Harinas a personal de nueve municipios, con el fin de identificar zonas de riesgo y aplicar medidas de mitigación oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la salvaguarda de la población y el fortalecimiento de una cultura de prevención ante riesgos geológicos.