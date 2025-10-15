En memoria del artista y gestor cultural Eric O’Farrill Lukauskis

Subasta con causa en apoyo a TesoteamA.C.

TesoteamA.C. es una asociación civil autorizada por el SAT, dedicada a brindar esperanza, asistenciamédica, apoyo emocional y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes con insuficiencia renal crónica y a sus familias. Sumisión es clara: “Brindar esperanza y soluciones a cada paciente que enfrenta esta enfermedad.”

El origen de Tesoteamnace del amor y la lucha de su fundadora, Mónica Manríquez, cuyo hijo padecía insuficiencia renal crónica. Gracias al esfuerzo de la fundación y al milagro de la donación de órganos, su hijo pudo recibir un trasplante que le devolvió la oportunidad de vivir. Esa historia de esperanza se convirtió en la razón de ser de Tesoteam, que desde entonces trabaja para quemás familias y pacientes, como el hijo deMónica —y como Eric O’Farrill Lukauskis—, puedan acceder a tratamientos, atención digna y acompañamiento en su proceso de vida.

El arte que ayuda: XPONARTE y la Subasta con Causa

Movidos por estamisma causa, la plataforma XPONARTE, fundada por Eric O’Farrill Lukauskis y Ericka MariammRomero Peña, anuncia la Subasta con Causa en apoyo a TesoteamA.C., un evento que une al arte con la solidaridad y que busca continuar la labor de Eric, quien siempre creyó que el arte debía servir para sanar y transformar realidades.

Eric O’Farrill Lukauskis, artista y gestor culturalmexicano, falleció el 19 de agosto de 2025 tras una larga lucha contra lamisma enfermedad renal que afecta a muchos de los niños apoyados por Tesoteam. Su vínculo con la fundación fue profundamente personal: entendía el valor de la empatía, la donación y la esperanza.

Durante su vida, Eric se distinguió no solo por su talento y sensibilidad artística, sino también por su compromiso humano y social. Su legado continúa vivo a través de su esposa y compañera de vida, MariammPeña, quien fue su apoyo incondicional en cada proyecto, su inspiración y su fuerza para seguir adelante. Mariammes la encargada de resguardar y dar continuidad a su legado y patrimonio,manteniendo firme la promesa de cumplir lo que Eric soñaba: seguir apoyando y ayudando a quienes enfrentan la insuficiencia renal.

“Eric veía el arte como una forma de transformar el dolor en esperanza. Su lucha, su generosidad y su talento siguen inspirando amuchos artistas a unir el arte con el servicio a los demás”, comparteMariammPeña, curadora y directora de XPONARTE.

El legado de un artista que inspiró a muchos

Eric O’Farrill Lukauskis fue el fundador de O’FarrillWorld Initiative, una plataforma dedicada a promover el arte emergente y apoyar causas sociales. Posteriormente, junto a su esposa MariammPeña, creó XPONARTE,movimiento internacional de arte y cultura que ha llevado exposiciones a ciudades como Ciudad deMéxico, Oaxaca, SanMiguel de Allende e Hidalgo, conectando a artistas, curadores y público a través de experiencias que trascienden.

A lo largo de su carrera, Eric fue acompañado y respaldado por grandes figuras del arte nacional como Juan Rafael Coronel Rivera, Guillermo Kahlo, Manuel Felguérez, Javier Marín, Jorge Marín y Carmen Parra, entre otros. Su obra, llena de color, energía espiritual y humanidad, sigue viva en cada exposición, taller y acción social que lleva su nombre.

Un homenaje que trasciende

La Subasta con Causa se llevará a cabo en el Centro Cultural Pedregal, con la participación de destacados artistas visuales y coleccionistas que, a través de sus obras, contribuirán al trabajo de TesoteamA.C. Parte de lo recaudado será destinado a tratamientos,medicamentos y programas de apoyo para niños y jóvenes con insuficiencia renal en México.

“Prometemos hacer y ser todo lo que él soñaba”, concluye Peña, reafirmando que cada proyecto de XPONARTE busca honrar lamemoria de Eric transformando el arte en esperanza.