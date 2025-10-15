‘LA PEOR VUELTA AL MUNDO’, EL NUEVO DOCU-REALITY DE JUANPA ZURITA

EL 7 DE NOVIEMBRE EN DISNEY+

La producción sigue al reconocido creador de contenido mexicano en un alocado viaje junto a Matt Guthmiller, un intrépido piloto.

– 8 episodios, 8 destinos, 8 invitados e innumerables aventuras vividas gracias a Disney+.

Sin tener idea de lo que implica darle la vuelta al mundo, Juanpa Zurita nos convence de que puede lograrlo y es así como hoy anunciamos que el 7 de noviembre aterriza exclusivamente en Disney+ con todos sus episodios en Latinoamérica, en Hulu en Estados Unidos y en mercados selectos de Europa. La peor vuelta al mundo, un nuevo docu-reality en el que el creativo creador de contenido mexicano Juanpa Zurita se embarca en un vertiginoso viaje en un avión monomotor a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo.

Como claramente Juanpa es valiente pero sus habilidades no incluyen pilotear un avión, en esta aventura es acompañado por el piloto estadounidense Matt Guthmiller, quien alcanzó el récord Guinness con apenas 19 años por ser la persona más joven en circunnavegar el mundo en solitario a bordo de un avión monomotor.

En el recorrido, Juanpa enfrenta emocionantes y divertidas aventuras, recorriendo 8 destinos en 4 continentes, y en compañía de 8 invitados famosos. La combinación de decisiones temerarias y el caos del viaje terminan en un inevitable desastre. En cada episodio, la serie revela no solo lo mejor y las risas en el camino sino también momentos inesperados y caóticos en lugares como Las Vegas, Cuba, Costa Rica, Islandia, Marruecos, Rumania, Vietnam y Japón.

Mala suerte, malas decisiones y el caos de viajar hicieron de esta experiencia La peor vuelta al mundo.

La peor vuelta al mundo es una realización de Non Stop y ARCO Entertainment Media y cuenta con Juanpa Zurita como productor ejecutivo y showrunner.

Hulu es la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+. A través de su sección dentro de la plataforma, Hulu ofrece a los suscriptores películas y series favoritas del público.

Los controles parentales de Disney+ garantizan que la plataforma sea una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia. Los suscriptores pueden crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.