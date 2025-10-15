KAREN SOUZA PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO RECIPES FOR LOVE EN EL LUNARIO

Considerada una de las voces femeninas más poderosas del jazz, volverá al foro alterno del Auditorio Nacional el próximo 23 de octubre

Ofrecerá temas de su séptimo álbum, escrito por ella, el multipremiado Dany Tomas y Pamela Phillips Oland, la última letrista de Frank Sinatra

La cantante, compositora, escritora y productora argentina Karen Souza, una de las voces femeninas más poderosas del jazz internacional, volverá al Lunario el próximo 23 de octubre para presentar parte de su nuevo disco Recipes for Love, el cual ha compartido con su público tema por tema, desde abril de este año. Su versatilidad la ha llevado a incursionar en diversos géneros desde la música sincopada hasta bossa nova, bolero, house, urbano, hip hop, world music y, recientemente, canción napolitana.

Su séptimo álbum Recipes for Love, escrito por Karen Souza, el multipremiado Dany Tomas y Pamela Phillips Oland, la última letrista de Frank Sinatra, fue presentado en China en abril pasado. Según Souza, este disco es un song book de singles, por lo que ha decidido complacer a su audiencia presentando todos los meses una nueva canción hasta 2027. Este 2025 también marcará el debut de la argentina en países como Polonia, en el Ladies Jazz Festival, y República Checa, junto a la Big Band del máximo exponente del jazz checo, Jan Smigmator.

Los conciertos en el Lunario de «La Dama del Jazz», como la bautizó el diario español El País, se han consolidado como un referente obligado para los fanáticos del género en los últimos años. Desde 2011 sus presentaciones abarrotadas en este escenario lo han convertido en un destino indispensable para la artista durante sus giras mundiales.

Karen Souza inició su carrera como intérprete de música electrónica. Tras su participación en el álbum colaborativo Jazz and ’80s (2005), su voz alcanzó las audiencias internacionales, gracias a su sello distintivo y a la fuerza de su interpretación del jazz. Con sólo siete discos de estudio, la cantante ha logrado emprender giras en Europa, Latinoamérica y Asia, donde sus presentaciones registran llenos totales.

Actualmente es considerada la voz latina de jazz más escuchada del mundo y su homenaje al tema Every breath you take es uno de los más populares de todos los tiempos en este género. Cuenta con 1.2 millones de escuchas mensuales en plataformas digitales y es parte de destacados festivales culturales del mundo, entre ellos, San Javier (España), Nora Jazz Fest (Italia), Dojima Jazz Winter (Japón), Tabarka Jazz Fest (Túnez), Jazz a Toute Heure (Francia), Festival Calaveras (México) y Jazztonic (Korea), entre otros.

En 2022, su canción Language of Love fue seleccionada por Ralph Lauren para ser el soundtrack de su última colección y perfume, como spot publicitario mundial. Además, canciones como Creep, Tainted Love, Paris y Safe and sound, suenan en series y películas de Netflix, como The Zero Theorem, Dynasty, White Lines, Losing Weight.

Su más reciente gira por China, en abril de 2025, la llevó a 20 ciudades, donde ofreció 26 presentaciones, acompañada de su banda mexicana, destacando la presencia de los jazzistas Hugo Gutiérrez y Arturo Báez.

«Karen Souza tiene una voz que puede hacer que cualquier canción suene como una confesión íntima. ‘Su voz es como un masaje’, dijo Tom «Bones» Malone, el trombonista y ex líder de la banda de Saturday Night Live, quien colaboró con la cantante en su nuevo álbum, “Velvet Vault«, escribió Andy Hermann en la revista especializada DownBeat (2018). Otros medios se han referido a ella como «La personificación más cool y sensual del jazz», ABC de España, y «La voz de terciopelo», Herald de París.

El concierto Karen Souza Recipes for Love se presentará el próximo jueves 23 de octubre a las 21:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $1000 a $1900, disponibles en las taquillas del recinto y en el sistema Ticketmaster.